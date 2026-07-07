All’aeroporto di Catania torna la normalità: riaperti tutti i settori e ripristinati i voli

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Torna operativo a pieno regime l’aeroporto internazionale di Catania dopo le limitazioni scattate nei giorni scorsi a causa dell’evoluzione dell’attività vulcanica dell’Etna. La società di gestione dello scalo ha comunicato la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi e il conseguente ripristino delle operazioni di volo sia in partenza sia in arrivo.

La situazione torna quindi alla normalità per i passeggeri diretti o provenienti dallo scalo etneo, dopo la fase di attenzione legata agli effetti dell’attività vulcanica.

Ripartono arrivi e partenze all’aeroporto di Catania

Con la riapertura completa delle aree operative, l’aeroporto di Catania ha ripreso regolarmente il proprio servizio. I voli in partenza e in arrivo sono nuovamente autorizzati, consentendo il graduale ritorno alla piena operatività dello scalo.

La società di gestione invita comunque i viaggiatori a prestare attenzione agli aggiornamenti e a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto.

Una precauzione necessaria in considerazione della possibile evoluzione delle condizioni legate all’attività vulcanica.

L’aeroporto di Comiso resta regolarmente operativo

Nessuna criticità invece per l’aeroporto di Comiso, che continua a garantire il regolare svolgimento delle attività di volo.

Lo scalo ibleo rimane quindi pienamente operativo, rappresentando un punto di riferimento per i collegamenti aerei della Sicilia sud-orientale.

Monitoraggio costante dell’attività vulcanica

La riapertura dell’aeroporto di Catania arriva dopo il monitoraggio dell’evoluzione dell’attività vulcanica e la conseguente valutazione delle condizioni di sicurezza per le operazioni aeroportuali.

Le autorità e gli enti coinvolti continueranno a seguire l’evolversi della situazione, pronti a intervenire in caso di nuove variazioni.

Per i passeggeri resta quindi fondamentale controllare eventuali modifiche agli orari dei voli e seguire le comunicazioni ufficiali delle compagnie aeree.

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