Con “Cantieri Colorati” l’estate dei bambini diventa un laboratorio di crescita: coinvolti 60 alunni tra Scicli e Sampieri

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Arte, sport, creatività e scoperta del territorio. Si è conclusa con grande partecipazione la prima fase delle attività estive di “Cantieri Colorati”, il progetto finanziato con fondi PNRR e promosso dalla Fondazione di Comunità Val di Noto, che ha coinvolto circa 60 bambini della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli.

Un’esperienza educativa pensata per offrire nuove opportunità ai più piccoli e costruire una rete sempre più forte tra scuola, famiglie, associazioni e territorio.

Due settimane tra creatività, relazioni e nuove scoperte

I campi estivi hanno rappresentato il primo importante appuntamento di un percorso più ampio, avviato nel gennaio 2026 e destinato a proseguire fino a marzo 2027.

Attraverso attività artistiche, teatrali, sportive e laboratori creativi, i bambini hanno avuto la possibilità di esprimere capacità, passioni e curiosità, vivendo momenti di condivisione e crescita personale.

Il progetto coinvolgerà complessivamente 180 minori tra i 5 e i 10 anni nei Comuni di Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo, grazie al lavoro coordinato dei diversi partner coinvolti.

Una comunità educante per prevenire disagio e fragilità

L’obiettivo di “Cantieri Colorati” va oltre la semplice proposta estiva. Il progetto nasce infatti dalla volontà di rafforzare il senso di comunità e promuovere il benessere dei bambini attraverso percorsi educativi capaci di valorizzare la consapevolezza di sé, le relazioni e la partecipazione.

Un investimento sul futuro dei territori che punta anche alla prevenzione di fenomeni come disagio sociale, dispersione scolastica, bullismo e discriminazione.

Accanto alle attività dedicate ai bambini, il progetto prevede infatti un coinvolgimento diretto delle famiglie, chiamate a diventare parte attiva di una rete educativa condivisa con scuole, istituzioni e Terzo Settore.

Il mare di Sampieri diventa uno spazio educativo

Tra le esperienze più significative vissute dai bambini ci sono state quelle realizzate sul litorale di Sampieri, dove il mare si è trasformato in un luogo di apprendimento, collaborazione e valorizzazione del territorio.

Un contesto naturale diventato occasione per sperimentare nuove attività e rafforzare il rapporto dei più piccoli con l’ambiente che li circonda.

Il programma ha spaziato dalla costruzione creativa alla narrazione, dal teatro alle attività artistiche, fino allo sport e alla psicomotricità.

A guidare i laboratori sono stati diversi esperti: Adriano Colombo per la costruzione creativa, Rosa Cerruto per la conoscenza della città e la narrazione, Graziana Lo Castro per il teatro dedicato alle emozioni, Monia Berti per le attività artistiche con stoffe e cucito, Caterina Spadola per il percorso creativo sul viaggio e sulla scoperta di sé, Antonio Gennuso e Giovanni Gentile per le attività sportive legate rispettivamente agli sport acquatici e alla psicomotricità.

La soddisfazione della Fondazione Val di Noto

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione di Comunità Val di Noto, don Gianni Donzello.

«Cantieri Colorati dimostra come i fondi del PNRR possano tradursi in opportunità concrete di crescita per i bambini e per l’intera comunità. Investire nell’educazione significa costruire il futuro dei nostri territori, mettendo in rete scuola, famiglie, Terzo Settore e istituzioni».

Un progetto che, secondo la Fondazione, rappresenta solo l’inizio di un percorso destinato a generare nuove occasioni di inclusione, partecipazione e sviluppo sociale.

Il valore dell’esperienza: scoprire passioni e talenti

La referente del progetto per l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli, l’insegnante Anna Occhipinti, ha sottolineato il valore dell’iniziativa per i 60 bambini coinvolti.

«La partecipazione della nostra scuola al progetto “Cantieri Colorati 2026” ha regalato ai bambini due settimane di attività coinvolgenti, ricche di sorrisi, scoperte e relazioni amichevoli. Un’esperienza fruttuosa per la condivisione di importanti obiettivi educativi».

Un concetto ribadito anche da Caterina Spadola, che ha evidenziato la finalità più profonda del percorso: aiutare i bambini non soltanto a riconoscere le proprie capacità, ma soprattutto a scoprire ciò che amano fare.

Perché il vero risultato di un’esperienza educativa è lasciare nei bambini la curiosità di esplorare, la voglia di mettersi in gioco e la consapevolezza che arte, sport e creatività possono diventare compagni di viaggio nella crescita.

Una rete educativa che guarda al futuro

Al progetto hanno aderito l’Associazione Crisci Ranni di Modica, il Villaggio del Magnificat di Modica, l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” di Scicli, l’Istituto Comprensivo “Santa Marta-Ciaceri” di Modica e l’Istituto Comprensivo “Carlo Amore” di Modica.

Foto realizzate dagli esperti dell’Equipe del progetto

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