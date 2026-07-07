“Sere d’estate 2026”: Comiso accompagna gli anziani al mare

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Un pullman quasi esaurito e tanti sorrisi hanno accompagnato la prima uscita di “Sere d’estate 2026”, la nuova iniziativa sociale promossa dall’Amministrazione comunale di Comiso per offrire ai cittadini più anziani l’opportunità di vivere le serate estive in compagnia, raggiungendo comodamente Marina di Ragusa.

Il progetto, rivolto ai residenti di Comiso e Pedalino con almeno 67 anni di età, ha preso il via sabato scorso registrando subito un’ottima adesione. Alla partenza il primo gruppo di partecipanti è stato accolto dall’assessore alle Politiche sociali e della famiglia Salvatore Romano, che ha salutato i cittadini e augurato loro una piacevole serata.

Un servizio pensato per favorire socialità e autonomia

“Sere d’estate 2026” nasce con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e permettere anche a chi non guida o preferisce evitare gli spostamenti in auto di trascorrere un sabato sera sul lungomare di Marina di Ragusa.

L’iniziativa prevede otto uscite collettive nei mesi di luglio e agosto, con servizio navetta gratuito attraverso pullman da 50 posti. Un’occasione per vivere momenti di svago, incontrarsi e condividere una serata fuori casa in totale sicurezza.

Il calendario delle uscite proseguirà fino al 29 agosto, con l’unica eccezione prevista per il 15 agosto.

Partenze da Pedalino e Comiso, ritorno a mezzanotte

Il servizio di trasporto prevede la partenza alle ore 18.45 da via Salso a Pedalino e alle ore 19.15 dal Parco dell’Ippari a Comiso.

L’arrivo a Marina di Ragusa è programmato in piazza Padre Pio, punto di riferimento per la serata, mentre il rientro verso Comiso è fissato alle ore 24.

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonicamente ai numeri 0932.748230 e 0932.748323 entro le ore 12 del venerdì precedente alla serata.

Per consentire a un numero sempre maggiore di cittadini di usufruire del servizio, sarà adottato un criterio di turnazione.

L’appello dell’assessore Romano: “Un’opportunità per vivere l’estate senza pensieri”

«Con questo servizio vogliamo permettere ai residenti di Comiso e Pedalino di poter trascorrere una serata al mare anche se non vogliono o non possono guidare un’automobile», ha spiegato l’assessore Salvatore Romano.

«Poter usufruire di un pullman per gli spostamenti è comodo perché evita lo stress della guida in orari e strade particolarmente trafficate, il problema del parcheggio ed è anche una soluzione più sicura e rispettosa dell’ambiente».

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