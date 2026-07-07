Una striscia grigio-gialla nel mare di Cava d’Aliga. In allarme bagnanti e villeggianti

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Si torna a parlare di chiazze sospette nel mare di Cava d’Aliga, frazione balneare di Scicli. Proprio in prossimità del “Pizzo” a poche decine di metri dalla grotta azzurra è tornata quella sospetta chiazza giallo-grigia che invade il mare. Per fortuna non si trova ancora vicina alla battigia della spiaggia cavadalgese per cui i bagnanti prendono serenamente il bagno. L’interrogativo, anche questa volta, è sempre lo stesso: è mucillagine o altro inconveniente igienico-sanitari derivante da sversamenti di fogna in mare. Il mare ibleo, intanto, è sottoposto a controlli di laboratorio per conoscere lo stato delle acque su tutto il litorale ibleo. I prelievi vengono fatti nei cinquattotto punti dell’Asp ragusana distribuiti sulla costa da Marina di Acate a Punta Ciriga nell’ispicese. Non si esclude che il fenomeno in queste ore sia legato alle temperature calde che favoriscono la presenza di mucillagine nelle acque del mare. Mucillagine che si presenta con chiazze di materiale grigiastro e giallognolo galleggiante in mare raggiungendo molte volte la riva. Di forte impatto per la balneazione e la pesca, è molto frequente in estate e soprattutto durante le prime ore del mattino con acque limpide e pulite.

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