Medicina alla Kore di Enna, primi laureati dopo sei anni: tre nuovi medici arrivano dalla provincia di Ragusa

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Sei anni dopo l’avvio della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Kore di Enna arriva il primo grande traguardo: i primi 50 studenti hanno completato il loro percorso universitario e conquistato la laurea. Tra loro anche tre giovani della provincia di Ragusa, protagonisti della prima generazione di medici formati dall’ateneo ennese.

Un risultato che segna una tappa storica per la Kore e che rafforza il ruolo delle università siciliane nella formazione dei futuri professionisti della sanità.

Tre nuovi medici ragusani tra i primi laureati della Kore

Dei 50 nuovi medici usciti dalla prima sessione di laurea del corso di Medicina e chirurgia, tre provengono dalla provincia di Ragusa.

Un dato che conferma la presenza degli studenti iblei nel percorso formativo avviato sei anni fa dalla Kore di Enna, nato in un momento particolarmente complesso per il sistema sanitario nazionale, durante la pandemia Covid.

La prima classe del corso di Medicina era partita nell’anno accademico 2020-2021 con 80 posti disponibili. Negli anni successivi il numero degli accessi è cresciuto progressivamente fino ad arrivare a 416 posti per anno.

Una laurea che arriva dopo un percorso iniziato in piena pandemia

L’avvio della facoltà di Medicina alla Kore rappresentò una scommessa per il territorio siciliano, con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa e contribuire alla crescita delle competenze sanitarie nell’isola.

A distanza di sei anni, quel progetto raggiunge il primo importante risultato con la formazione dei primi medici.

I 50 laureati provengono da 15 province appartenenti a sei regioni italiane. La maggioranza è siciliana: 38 studenti su 50, mentre gli altri 12 arrivano da diverse zone d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Bari, Calabria e persino Padova.

Una classe a maggioranza femminile

La prima generazione di medici della Kore è composta prevalentemente da donne. Sono infatti 33 le laureate, contro 17 uomini.

Un dato che conferma il trend nazionale degli ultimi anni, con una presenza sempre maggiore delle donne nei corsi di laurea sanitari e nelle professioni mediche.

La cerimonia del Graduation Day a Enna

La prima sessione di laurea del sesto anno di Medicina e chirurgia della Kore si è articolata in tre appelli, conclusi con la cerimonia del Graduation Day organizzata nella piazza dell’università.

A consegnare le pergamene saranno il rettore Paolo Scollo, la direttrice del dipartimento di Medicina Roberta Malaguarnera e il responsabile del corso di laurea Marco Barbanti, primario di Cardiologia ed Emodinamica all’ospedale Umberto I di Enna.

La cerimonia sarà aperta dall’intervento del presidente dell’ateneo Cataldo Salerno.

La crescita della Scuola di Medicina della Kore

In questi primi sei anni di attività, la Scuola di Medicina della Kore ha ampliato la propria offerta formativa con altri dieci corsi di laurea dedicati alle professioni sanitarie, uno dei quali attivato a Caltagirone.

Il percorso di crescita coinvolge anche il territorio ibleo: sono infatti previsti nuovi corsi di Medicina e chirurgia a Siracusa e Ragusa, ampliando ulteriormente la formazione sanitaria in Sicilia sud-orientale.

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