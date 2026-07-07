Scontro auto motorino. Ferito un ventenne a Scicli. Al vaglio le condizioni di una donna

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L’incidente nella prima mattinata di oggi sul viale 1° Maggio, un’arteria di intenso traffico in ingresso ed in uscita dalla città. Per cause in corso di accertamento l’impatto è avvenuto fra utilitaria Yaris ed un motorino alla cui guida c’era un ventenne di nazionalità straniera. Al vaglio dei sanitari dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica dove il giovane è stato trasportato con l’ambulanza del 118 le condizioni del ferito. In ospedale è finita anche, sempre soccorsa dall’equipe del 118, la donna che era al volante dell’autovettura. Al momento non si conosce la prognosi del ventenne. Nel caso in cui dovesse essere riservata potrebbe scattare il sequestro dei mezzi. La Polizia Locale di Scicli è in attesa di conoscere lo stato clinico del ragazzo e della donna, le due uniche persone coinvolte nell’incidente. Per moderare il traffico su viale 1° Maggio sono intervenuti i carabinieri della vicina Tenenza che hanno garantito la viabilità senza ripercussioni sul traffico veicolare in città.

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