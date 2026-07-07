L’ Etna non dà tregua: chiusura dell’aeroporto di Catania prolungata fino alle 14, Comiso operativo

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Proseguono i disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo in Sicilia orientale a causa dell’intensa attività eruttiva dell’Etna registrata tra la notte di ieri e le prime ore di oggi.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a seguito della presenza di cenere vulcanica nello spazio aereo, permane l’interruzione delle operazioni di volo in arrivo e il blocco totale delle partenze fino alle ore 14 di oggi, salvo ulteriori aggiornamenti.

La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali dopo la nuova fase eruttiva del vulcano, che ha comportato una significativa emissione di cenere.

Resta invece pienamente operativo l’aeroporto di Comiso, dove le attività di volo si svolgono regolarmente e senza limitazioni.

La società di gestione invita comunque tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere lo scalo, poiché la situazione è in continua evoluzione e potrebbero esserci variazioni in base all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle decisioni delle autorità competenti.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull’operatività dell’aeroporto di Catania e sull’eventuale ripresa del traffico aereo.

Un servizio di transfer dall’aeroporto di Comiso, un trasporto su gomma dagli aeroporti di Trapani-Birgi e Palermo-Punta Raisi in direzione Catania e due treni speciali che percorrono la tratta Palermo – Messina – Catania. Sono le misure di emergenza predisposte dall’assessorato ai Trasporti e alle Infrastrutture, in collaborazione con gli uffici dell’Ast, dei consorzi del trasporto pubblico locale, di Trenitalia regionale e della Protezione Civile, per attenuare i disagi dei viaggiatori che avrebbero dovuto atterrare a Fontanarossa nelle ultime ore, ma sono stati dirottati presso altri aeroporti dell’isola dopo le restrizioni e la chiusura dello spazio aereo per motivi di sicurezza a causa dell’intensa attività eruttiva dell’Etna.

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