Incendio in c.da Resinè: in fiamme anche rifiuti plastici, prezioso il lavoro della Protezione civile

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Inizio di settimana particolarmente impegnativo per i volontari della Protezione civile di Comiso. La Squadra 155 è intervenuta nel pomeriggio per fronteggiare un vasto incendio di vegetazione divampato in contrada Resinè, tra Comiso e Vittoria.

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati i volontari della Squadra 155 insieme alla Squadra 108 di Santa Croce Camerina e ai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato in sinergia per circoscrivere il fronte delle fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ulteriormente.

L’intervento si è rivelato particolarmente delicato perché, oltre alla vegetazione secca, le fiamme hanno coinvolto anche numerosi rifiuti plastici abbandonati nell’area. La presenza di questo materiale ha reso necessario il diretto intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento dei cumuli di plastica, limitando i rischi legati alla combustione e alla produzione di fumi potenzialmente nocivi.

Ancora una volta emerge il problema dell’abbandono incontrollato dei rifiuti nelle campagne: materiali che, oltre a deturpare il territorio, diventano un pericoloso combustibile durante la stagione estiva, aggravando gli effetti degli incendi e complicando le operazioni di spegnimento.

L’intervento conferma l’importanza della collaborazione tra volontari di Protezione civile e Vigili del Fuoco, impegnati quotidianamente nella tutela del territorio in un periodo in cui l’elevato rischio incendi richiede la massima attenzione.

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