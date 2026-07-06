Parcheggio di Viale Medaglie d’Oro a Modica nel degrado: scatta la richiesta di bonifica immediata

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Torna al centro del dibattito cittadino il parcheggio di Viale Medaglie d’Oro a Modica, infrastruttura realizzata con l’obiettivo di supportare la mobilità urbana e agevolare l’accesso al centro storico, ma che secondo le segnalazioni risulta solo parzialmente funzionante.

Ad oggi, infatti, verrebbe utilizzata esclusivamente la parte superiore della struttura, mentre il livello inferiore non sarebbe mai stato reso pienamente operativo per la cittadinanza. Una situazione che solleva interrogativi sulla gestione dell’opera e sulle eventuali criticità tecniche o amministrative che ne avrebbero limitato l’utilizzo.

Degrado e mancata manutenzione nell’area inutilizzata

Particolare preoccupazione riguarda lo stato della porzione non attiva del parcheggio, che secondo quanto segnalato si troverebbe in condizioni di progressivo abbandono.

L’area presenterebbe accumuli di rifiuti, sporco e cattivi odori, con conseguenti criticità igienico-sanitarie e il possibile rischio di proliferazione di insetti e roditori. Una condizione che, se confermata, evidenzierebbe la necessità di un intervento urgente di pulizia e messa in sicurezza.

Dubbi sulla piena fruibilità del parcheggio

Uno degli aspetti più discussi riguarda le ragioni per cui il livello inferiore non sia mai stato aperto al pubblico. Ad oggi non risultano chiarimenti ufficiali diffusi in modo dettagliato alla cittadinanza, elemento che contribuisce ad alimentare richieste di trasparenza e verifiche sullo stato dell’opera.

La mancata piena attivazione di una struttura pubblica, soprattutto in un’area vicina al centro storico, viene interpretata da molti come una perdita di opportunità per la gestione della sosta e per il miglioramento della viabilità urbana.

Le richieste: bonifica, verifiche e riqualificazione

Tra le principali richieste avanzate vi sono interventi immediati di bonifica e pulizia dell’intera struttura, insieme alla verifica delle condizioni di sicurezza e agibilità.

Si chiede inoltre la pubblicazione delle motivazioni tecniche o amministrative che avrebbero impedito finora l’apertura completa del parcheggio, oltre alla predisposizione di un progetto di riqualificazione che consenta finalmente l’utilizzo integrale dell’opera.

L’obiettivo indicato è quello di restituire alla città una struttura pienamente funzionante, efficiente e conforme agli standard di sicurezza e decoro urbano.

Intervento politico e richiesta di trasparenza

Sulla questione interviene il Movimento 5 Stelle Modica, che denuncia lo stato di abbandono della struttura e sollecita l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per la bonifica, la verifica dell’agibilità e la piena riapertura del parcheggio, chiedendo inoltre chiarezza sulle motivazioni che ne avrebbero limitato l’utilizzo nel tempo.

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