Da Milano a Chiaramonte Gulfi in bicicletta: l’impresa solidale di Federico Terlato

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Partirà da Milano per attraversare tutta l’Italia in bicicletta fino a Chiaramonte Gulfi. È la nuova impresa di Federico Terlato, membro dell’Associazione Arà, protagonista di un viaggio che unisce sport, resistenza fisica e soprattutto solidarietà.

L’iniziativa non è soltanto una sfida personale, ma un progetto concreto: raccogliere fondi per la realizzazione di spazi sportivi e luoghi di aggregazione dedicati ai giovani del territorio, con l’obiettivo di favorire inclusione, crescita e partecipazione.

Il suo arrivo a Chiaramonte Gulfi segnerà simbolicamente l’avvio del 7° Memorial Angelo Ragusa, in programma il 17 e 18 luglio, trasformando l’impresa sportiva in un momento collettivo di sensibilizzazione e comunità.

Un’impresa tra sport, mente e resistenza

Il viaggio di Federico Terlato si inserisce in un percorso personale di ricerca e sperimentazione. Un’esperienza che va oltre la preparazione atletica e diventa esplorazione dei limiti della mente e del corpo.

“Quando il fisico si ferma, la mente può andare oltre” è il principio che accompagna questa avventura, vissuta come un invito alla consapevolezza delle proprie capacità interiori e alla crescita personale attraverso lo sport.

Accanto alla dimensione individuale, resta centrale l’impegno sociale: ogni chilometro percorso diventa un passo verso una comunità più viva e inclusiva.

Otto tappe, oltre duemila chilometri di solidarietà

Il percorso si svilupperà in otto tappe, con una media giornaliera di circa 230 chilometri. Dalla partenza a Milano, il viaggio attraverserà l’Italia da nord a sud, toccando alcune delle zone più iconiche del Paese.

Il tracciato porterà l’atleta dai confini della Lombardia fino alla Toscana, attraversando anche le celebri strade bianche, per poi proseguire verso il Lazio e Roma. Da lì il percorso continuerà verso il Sud Italia passando per Benevento, Matera e la Sila, fino a Villa San Giovanni, per poi risalire in Sicilia attraverso lo Stretto di Messina e concludersi a Chiaramonte Gulfi.

Un itinerario lungo e impegnativo che trasforma la bicicletta in uno strumento di narrazione e impegno sociale.

Sport e comunità al centro del progetto

L’obiettivo dell’impresa è la raccolta fondi per la realizzazione di spazi sportivi e luoghi di aggregazione per i più giovani. Un progetto che si inserisce nella visione dell’Associazione Arà, impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali sul territorio.

Lo sport diventa così mezzo educativo e strumento di crescita, capace di creare opportunità e rafforzare il legame tra persone e comunità.

Un viaggio da seguire giorno per giorno

Dal 4 al 12 luglio sarà possibile seguire l’intero percorso attraverso i canali ufficiali del progetto, con aggiornamenti sulle tappe e sulle condizioni del viaggio.

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