Etna, ancora disagi all’aeroporto di Catania: stop agli arrivi e partenze bloccate fino a mezzogiorno. Comiso regolarmente operativo

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Proseguono i disagi all’aeroporto di Catania a causa dell’attività dell’Etna. La SAC, società di gestione dello scalo, ha comunicato che, in seguito ai fenomeni eruttivi registrati tra la notte di ieri, 5 luglio, e la mattinata di oggi, 6 luglio, restano in vigore importanti limitazioni alle operazioni di volo.

In particolare, permane l’interruzione dei voli in arrivo all’aeroporto di Fontanarossa, mentre tutte le partenze sono sospese fino alle 12, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti legati all’evoluzione della situazione.

Diversa la situazione all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, che risulta regolarmente operativo e continua a garantire le proprie attività.

La società di gestione invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto, poiché l’operatività potrebbe subire ulteriori variazioni nel corso della giornata.

La situazione resta costantemente monitorata e nuovi aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle decisioni delle autorità competenti.

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