Whoopi Goldberg conquista Ragusa Ibla: passeggiata tra le botteghe e pranzo con i sapori della tradizione siciliana

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La Sicilia è ormai una tappa fissa nella vita di Whoopi Goldberg. L’attrice premio Oscar, sempre più spesso nell’Isola e ormai legata a Siracusa, dopo aver assistito ieri sera allo spettacolo al Teatro Greco ha trascorso la domenica tra le bellezze di Ragusa Ibla, concedendosi una passeggiata tra i vicoli del centro storico e una sosta all’insegna della gastronomia locale.

L’attrice ha trascorso alcune ore passeggiando tra le strade del quartiere barocco, visitando botteghe e negozi artigianali. Durante lo shopping è rimasta particolarmente colpita dalle creazioni di Alessandra Bramante, soffermandosi ad ammirare alcuni dei suoi lavori, in particolare una rivisitazione della Trinacria in legno.

Il momento clou della giornata è stato il pranzo alla trattoria La Bettola, dove Whoopi Goldberg è arrivata insieme ad alcuni amici, scegliendo un menù che racconta i sapori più autentici della cucina siciliana.

Ad accoglierla è stata la squadra della trattoria, da sempre impegnata nella valorizzazione delle materie prime locali e di una cucina semplice, ma profondamente legata alla tradizione. Per il pranzo, Whoopi Goldberg ha gustato bruschette con pomodorino ciliegino, cavatelli al sugo di maiale, concludendo il pasto con un biancomangiare e un caffè.

La visita si è trasformata in un momento speciale anche per lo staff del ristorante. L’attrice si è infatti complimentata con Gianna Iacono, la storica “nonna chef” alla guida della cucina, apprezzando i piatti preparati, e ha voluto esprimere parole di elogio anche per Simona Licitra e Davide Di Stefano, punti di riferimento della sala durante il servizio insieme ai titolari Eva Acanfora e Salvo Lo Faro

Non sono mancati sorrisi e momenti di cordialità, a conferma della semplicità con cui la celebre attrice americana vive le sue giornate in Sicilia.

Negli ultimi anni Whoopi Goldberg è stata avvistata più volte tra Siracusa e Ortigia, alimentando le indiscrezioni su un legame sempre più forte con l’Isola. Secondo diverse ricostruzioni, dopo aver lasciato la sua proprietà in Sardegna avrebbe scelto proprio Siracusa come luogo dove trascorrere lunghi periodi dell’anno, una presenza che ormai non sorprende più i siciliani. Appena due giorni fa era invece a Siena a godersi il famoso palio.

Tra il fascino del Teatro Greco, le passeggiate nel barocco di Ragusa Ibla e i sapori della cucina tradizionale, l’attrice continua a dimostrare il suo amore per una terra che sembra averle conquistato il cuore.

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