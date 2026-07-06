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Colpo in una casa a Ragusa: fermati due uomini, recuperati oro e 7.000 euro
06 Lug 2026 13:17
La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato in flagranza due uomini, di 38 e 22 anni, ritenuti responsabili di un furto aggravato in abitazione commesso in concorso. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, impegnata in un’attività investigativa che ha permesso di intervenire tempestivamente e ricostruire l’azione criminosa.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il blitz avrebbe consentito non solo di bloccare i presunti responsabili, ma anche di recuperare parte consistente della refurtiva.
Refurtiva recuperata: soldi e gioielli sequestrati
Nel corso dell’intervento gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 7.000 euro in contanti, oltre a numerosi monili in oro, ritenuti provento del furto in abitazione.
Il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro per le successive verifiche e per la restituzione ai legittimi proprietari, secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria.
Arresti e trasferimento in carcere
Al termine delle formalità di rito, i due uomini arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli sviluppi dell’indagine e le decisioni successive.
Due donne denunciate in stato di libertà
Nell’ambito della stessa attività investigativa, risultano coinvolte anche due donne, di 55 e 24 anni, nei confronti delle quali è scattata la denuncia in stato di libertà.
La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno approfondendo il possibile ruolo all’interno della vicenda e gli eventuali collegamenti con i soggetti arrestati.
Indagini in corso e massima attenzione ai reati predatori
Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli del furto e verificare eventuali responsabilità aggiuntive o collegamenti con altri episodi analoghi sul territorio provinciale.
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