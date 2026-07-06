Lutto a Ragusaoggi: è morto Pietro Scarso, il padre del nostro direttore Enzo

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Si è spento all’età di 90 anni Pietro Scarso, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, figura di grande dedizione e senso del dovere che ha servito lo Stato in diverse sedi italiane, lasciando un ricordo profondo in colleghi e comunità.

Padre del direttore di RagusaOggi Enzo Scarso, Pietro Scarso ha rappresentato per decenni un esempio di impegno istituzionale e rigore professionale, attraversando momenti cruciali della storia italiana recente.

Una carriera tra emergenze e impegno sul territorio

Nel corso della sua lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, Pietro Scarso ha prestato servizio in diverse regioni d’Italia, distinguendosi per professionalità e spirito di servizio.

Tra le esperienze più significative figura il servizio svolto durante il terremoto del Belice, uno dei momenti più drammatici della storia del Paese, in cui il suo impegno sul campo si inserì in un contesto di emergenza nazionale.

La sua ultima sede di servizio fu Catania, Piazza Dante, dove operò per anni anche all’interno dell’Ispettorato del Lavoro e nelle articolazioni investigative dell’Arma in Sicilia.

L’impegno nelle indagini e il riconoscimento di Carlo Alberto Dalla Chiesa

Nel corso della sua attività operativa, Pietro Scarso fu impegnato anche in delicate indagini di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia.

Per il suo contributo investigativo nell’ambito di un’inchiesta antimafia condotta in provincia di Agrigento, ricevette un encomio dall’allora Colonnello Carlo Alberto Dalla Chiesa, segno del riconoscimento del valore del suo operato in un contesto complesso e altamente delicato.

Il congedo e il riconoscimento del grado onorifico

Al termine della carriera, Pietro Scarso fu collocato in congedo con il conferimento del grado onorifico di Maresciallo, a suggello di un percorso professionale interamente dedicato all’Arma dei Carabinieri e alla tutela della collettività.

Un’eredità di valori e servizio

La sua vita resta legata ai valori di disciplina, sacrificio e senso dello Stato che hanno caratterizzato l’intera sua esperienza professionale. Un percorso che si intreccia con la storia di molte comunità italiane e con passaggi cruciali della sicurezza e dell’ordine pubblico nel Paese. I funerali si svolgeranno martedì 7 luglio alle ore 15.00 nella Basilica Santuario della Madonna delle Grazie.

Alla famiglia Scarso e al direttore Enzo Scarso, al fratello Colonnello Manuel Scarso, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Caserta, la vicinanza e le più sentite condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

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