Viabilità in emergenza a Modica: cantieri su entrambi i ponti, traffico paralizzato

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È iniziata con pesanti disagi alla circolazione la settimana per gli automobilisti modicani. Da questa mattina il traffico ha subito forti rallentamenti in diversi punti della città a causa dell’avvio dei lavori sul Ponte Guerrieri e, contemporaneamente, sul Ponte Costanzo, già avviati nei giorni scorsi.

L’intervento sul Ponte Guerrieri, programmato da Anas, riguarda le opere di consolidamento e messa in sicurezza del ponte. Per consentire l’esecuzione dei lavori è stato istituito il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico, una soluzione che ha inevitabilmente ridotto la capacità di transito dell’infrastruttura. La domanda che molti utenti si stanno ponendo è la seguente: era proprio necessario iniziare i lavori sui due ponti quasi in contemporanea?

Già nelle prime ore della mattinata si sono formate lunghe file di veicoli in entrambe le direzioni, con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati rispetto alla normalità. I rallentamenti hanno interessato non solo il ponte, ma anche le principali arterie che conducono verso il centro cittadino e le zone limitrofe, con ripercussioni sulla viabilità urbana durante le ore di maggiore afflusso.

Secondo quanto comunicato da Anas, i lavori avranno una durata prevista di circa tre settimane. Si tratta di un intervento ritenuto necessario per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e inserito nel programma di manutenzione della rete stradale.

Per gli automobilisti si prospettano quindi giorni non semplici. Chi utilizza quotidianamente il Ponte Guerrieri per raggiungere il luogo di lavoro, le scuole o le attività commerciali dovrà fare i conti con possibili attese e tempi di viaggio più lunghi, soprattutto nelle fasce orarie di punta.

Il Ponte Guerrieri rappresenta infatti uno dei principali punti di attraversamento della città e ogni limitazione alla circolazione su questa infrastruttura produce inevitabili effetti sull’intero sistema viario modicano.

L’invito rivolto agli utenti della strada è quello di programmare gli spostamenti con un margine di tempo maggiore e, quando possibile, scegliere percorsi alternativi per contribuire ad alleggerire il traffico nelle aree interessate dal cantiere.

L’auspicio è che le operazioni possano concludersi nei tempi previsti, riducendo al minimo i disagi per cittadini, pendolari e visitatori in un periodo dell’anno caratterizzato anche da un maggiore flusso di veicoli verso il territorio modicano.

Fonte foto: Video Regione

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