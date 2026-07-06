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Eruzione dell’Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alle 10 di questo martedì: stop a decolli e atterraggi. Prolungata anche la chiusura di Sigonella
06 Lug 2026 21:25
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CATANIA – Prosegue l’emergenza legata all’attività dell’Etna. La società di gestione dell’Aeroporto di Catania ha comunicato il prolungamento della sospensione delle operazioni di volo a causa degli effetti dell’intensa attività vulcanica registrata tra la notte del 5 e il 6 luglio.
In base all’ultimo aggiornamento, resteranno sospesi tutti i voli in arrivo e sarà mantenuto il blocco totale delle partenze fino alle ore 10 di domani, martedì 7 luglio. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali, compromesse dalla presenza di cenere vulcanica nello spazio aereo.
La chiusura è stata estesa anche all’aeroporto militare di Sigonella, interessato dalle stesse criticità legate all’attività eruttiva del vulcano.
La Sac invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea, poiché cancellazioni e riprogrammazioni potrebbero subire ulteriori variazioni in base all’evoluzione della situazione.
Resta invece pienamente operativo l’aeroporto di Comiso, che continua a garantire la regolare attività sia per i voli in arrivo che in partenza e potrebbe rappresentare un’alternativa per alcuni collegamenti.
Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle valutazioni delle autorità competenti.
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