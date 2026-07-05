Fedez, Prezioso, Zerbi a Marina di Ragusa: l’estate 2026 segna la svolta degli eventi in città

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L’estate ragusana 2026 si annuncia come una delle più ricche e “pop” degli ultimi anni, con un programma che mescola appuntamenti ormai consolidati del calendario culturale cittadino e una decisa apertura verso nomi di richiamo nazionale. A presentarlo è stato il sindaco Peppe Cassì, che ha illustrato un cartellone che punta chiaramente a rafforzare l’attrattività della città tra centro storico e Marina di Ragusa.

Il dato più evidente è proprio la presenza di artisti che negli ultimi anni erano mancati nel panorama degli eventi estivi locali. Dopo una lunga fase in cui il calendario si era affidato soprattutto a proposte di livello locale – apprezzate ma inevitabilmente meno “trainanti” in termini di pubblico – sembra essersi registrato un cambio di passo già a partire dallo scorso anno, quando alcuni nomi di rilievo nazionale sono tornati a calcare il palco ragusano. Una scelta che oggi appare confermata e ampliata.

C’è il fenomeno del momento Tony Pitony

Nel cuore della programmazione di luglio spiccano due appuntamenti in Piazza Libertà con le cosiddette “rivelazioni musicali” del momento: Delia e Tony Pitony, protagonisti di concerti pensati per riportare pubblico e centralità nel centro urbano.

Ma è soprattutto il fronte Marina di Ragusa a segnare la vera svolta del cartellone. Qui approda il Sea Summer Festival, due giornate gratuite tra musica e intrattenimento che culmineranno con la presenza di Fedez, uno dei nomi più noti della scena musicale italiana contemporanea. Un evento che punta chiaramente ad attrarre pubblico anche da fuori provincia, trasformando il lungomare in un grande palco a cielo aperto.

Arriva Radio Deejay

Sempre a Marina si inserisce anche il Vertical Tour di Radio Deejay, altra iniziativa gratuita che vedrà tra i protagonisti Rudy Zerbi e Giorgio Prezioso, a conferma di un’attenzione crescente verso format capaci di unire intrattenimento, musica e pubblico giovane.

Accanto ai grandi eventi gratuiti, il cartellone mantiene anche una programmazione più tradizionale e diffusa tra i due poli cittadini, con concerti e spettacoli (a pagamento) come quelli di Delia e Tony Pitony a Ragusa, e iniziative culturali e musicali che proseguono nel solco delle rassegne già consolidate negli anni.

Un cambio di strategia per Marina di Ragusa?

Ed è proprio questo equilibrio tra continuità e novità a far emergere una riflessione inevitabile: qualcosa, nella strategia degli eventi estivi, sembra essere cambiato. Per anni, infatti, la scelta di puntare quasi esclusivamente su artisti locali aveva sollevato più di una perplessità tra chi chiedeva una maggiore capacità attrattiva del cartellone. Lo scorso anno si era intravisto un primo segnale di inversione di tendenza, con l’arrivo di alcuni nomi nazionali concentrati però soprattutto nel centro storico, mentre Marina di Ragusa era rimasta più defilata, in nome di una gestione degli afflussi che puntava a evitare sovraffollamenti.

Quest’anno, invece, la direzione appare diversa: i grandi eventi si distribuiscono tra città e mare, e soprattutto Marina torna ad essere protagonista di appuntamenti di forte richiamo, e per di più a ingresso gratuito. Una scelta che segna un cambio evidente di approccio, difficilmente leggibile solo in termini economici – considerato che il bilancio comunale non presenta criticità particolari – quanto piuttosto come una diversa impostazione delle priorità culturali e turistiche.

Non si tratta di una critica, anzi: il nuovo corso sembra andare nella direzione di una maggiore apertura e di una volontà di lasciare un segno più forte nell’immaginario collettivo dell’estate ragusana. Resta però la curiosità su cosa abbia determinato questa “svolta”, dopo anni in cui si era seguita una linea più prudente. C’è da farsi ricordare in vista di altri appuntamenti di natura diversa? Una cosa, intanto, appare chiara: l’estate 2026 punta ad essere ben riconoscibile.

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