Gli Sugarfree in concerto a Scicli: il 10 luglio la band di “Cleptomania” live in via Mormina Penna

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Sarà una serata all’insegna della musica pop rock italiana quella di giovedì 10 luglio a Scicli, dove arriveranno gli Sugarfree, la band catanese che nei primi anni Duemila ha conquistato il grande pubblico con il successo di “Cleptomania”.

Il concerto, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino, si terrà alle 22 nella suggestiva cornice di via Francesco Mormina Penna, il cuore barocco della città patrimonio dell’Unesco.

Nati a Catania nel 2000, gli Sugarfree hanno raggiunto il successo nazionale nel 2004 con *Cleptomania*, brano diventato uno dei tormentoni di quell’anno. La canzone rimase ai vertici delle classifiche italiane per diverse settimane, ottenendo il disco di platino e imponendo la band all’attenzione del panorama musicale nazionale.

Negli anni successivi il gruppo ha pubblicato altri singoli di successo, tra cui *Solo lei mi dà* e *Scusa ma ti chiamo amore*, oltre agli album *Clepto-Manie* e *Argento*, continuando l’attività live in tutta Italia e mantenendo un forte legame con il pubblico.

A Scicli proporranno i brani che hanno segnato la loro carriera, insieme ad altri pezzi del loro repertorio, in un concerto a ingresso libero che si inserisce nel calendario degli eventi estivi organizzati dal Comune per animare il centro storico e offrire occasioni di spettacolo a cittadini e visitatori.

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