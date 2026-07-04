Il Gospel conquista Modica: il coro ricevuto in Municipio dopo il successo nazionale a Ferrara

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Un riconoscimento istituzionale che unisce musica, identità e orgoglio territoriale. Il Modica Gospel Academy (MGA) è stato ricevuto ufficialmente a Palazzo San Domenico dal Sindaco di Modica, Maria Monisteri, in un incontro dedicato a celebrare il recente successo ottenuto dal coro modicano a livello nazionale.

La delegazione, guidata dal Maestro Giorgio Rizza, ha incontrato il primo cittadino insieme a una rappresentanza dei coristi che lo scorso 21 giugno hanno partecipato a Ferrara all’evento della Nazionale Gospel (Italian Gospel Choir), un grande appuntamento musicale che ha visto riuniti oltre 300 coristi provenienti da tutta Italia nella storica cornice di Piazza Ariostea.

A rappresentare il gruppo anche i 12 coristi protagonisti dell’esperienza nazionale: Sara Agosta, Carla Barone, Donatello Barone, Marcella Bonomo, Gianluca Burderi, Saro Cannizzaro, Pina Cataldi, Dalila Causarano, Tony Gagliolo, Eleonora Micieli, Gioena Nania e Mary Zaccone.

Durante l’incontro in Municipio, il Sindaco ha espresso apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto dalla corale, sottolineando il valore culturale e identitario di un’esperienza che ha portato il nome di Modica e della Sicilia su un importante palcoscenico artistico nazionale.

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato quando il primo cittadino ha indossato simbolicamente la “divisa” azzurra della Nazionale Gospel, gesto che ha suggellato la vicinanza tra istituzioni e realtà associative del territorio. Successivamente, al Sindaco è stata consegnata una pergamena commemorativa dell’esperienza di Ferrara.

L’incontro ha avuto anche una prospettiva futura grazie a un collegamento video con Francesco Zarbano, presidente dell’Italian Gospel Choir. Durante la call è stato condiviso l’obiettivo di portare un concerto della Nazionale Gospel direttamente a Modica, un evento che si preannuncia di forte richiamo culturale e turistico per la città.

All’orizzonte anche ulteriori sviluppi organizzativi, con la possibile presenza a Modica, nei prossimi mesi, delle principali figure direttive del circuito gospel italiano, tra cui il direttore e il vicedirettore del progetto nazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Maestro Giorgio Rizza, che ha sottolineato il valore umano e artistico dell’esperienza vissuta a Ferrara e l’importanza del riconoscimento istituzionale ricevuto a Modica.

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