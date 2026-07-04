Più controlli ad Acate dopo episodi di criminalità. Il Questore convoca il tavolo tecnico: “Presenza capillare sul territorio”

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Gli ultimi mesi sono stati segnati da diversi episodi di criminalità che hanno alimentato la preoccupazione tra i cittadini di Acate. Furti, atti vandalici, danneggiamenti e fenomeni di degrado urbano hanno riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza, spingendo l’amministrazione comunale a chiedere un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Proprio per affrontare questa situazione, ieri si è svolto in Questura a Ragusa un tavolo tecnico operativo convocato dal Questore, Salvatore Fazzino, con l’obiettivo di pianificare servizi straordinari di controllo nel Comune di Acate.

Al termine dell’incontro, il sindaco Gianfranco Fidone ha espresso soddisfazione per l’attenzione riservata al territorio.

«Ringrazio il Questore di Ragusa, dottor Salvatore Fazzino, per l’attenzione rivolta ad Acate e tutti i comandanti provinciali delle Forze dell’Ordine che quotidianamente svolgono un servizio di altissima professionalità a favore della nostra comunità», ha dichiarato il primo cittadino.

Nel corso della riunione sono state illustrate anche le iniziative già avviate dal Comune per rafforzare la sicurezza urbana. Tra queste il potenziamento del monte ore della Polizia Locale, l’avanzamento del progetto di videosorveglianza e il servizio di vigilanza privata che sarà attivo durante la stagione estiva a Marina di Acate, dove nei mesi più caldi la popolazione aumenta sensibilmente.

Ma la novità più importante emersa dal tavolo riguarda proprio il rafforzamento dei controlli sul territorio. L’obiettivo condiviso è quello di incrementare la presenza delle forze dell’ordine, con servizi mirati nelle aree ritenute più sensibili e maggiormente interessate da episodi di degrado o microcriminalità.

«Il tavolo tecnico – ha spiegato Fidone – ha dato un input importante che andrà nella direzione di una presenza capillare sul territorio acatese e di controlli mirati al fine di tutelare e innalzare il livello di sicurezza percepita, contrastando i fenomeni di degrado urbano specie in alcune aree cittadine».

Un segnale atteso dalla cittadinanza, che negli ultimi tempi aveva manifestato crescente preoccupazione per alcuni fatti di cronaca. L’auspicio è che il coordinamento tra Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e amministrazione comunale possa tradursi in un controllo ancora più efficace del territorio e in una risposta concreta alle richieste di sicurezza provenienti dalla comunità acatese.

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