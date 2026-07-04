Pic nic in provincia di Ragusa: ecco dove trascorrere una domenica diversa con tutta la famiglia

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una coperta sull’erba, un cestino pieno di cose buone, i bambini che corrono all’aria aperta e qualche ora lontano dal caos. Non serve andare lontano per organizzare un picnic: anche il territorio ibleo offre tanti angoli perfetti per trascorrere una domenica in famiglia, tra natura, panorami e aree attrezzate.

Ecco alcune idee.

Cava d’Ispica, tra natura e storia

È una delle mete più amate. Tra sentieri, alberi secolari e aree ombreggiate, la Cava d’Ispica permette di unire una passeggiata nella natura alla scoperta di uno dei siti archeologici più affascinanti della Sicilia. Ideale per chi ama camminare senza affrontare percorsi impegnativi.

Pineta di Chiaramonte Gulfi

Uno dei luoghi più frequentati durante la bella stagione. Tavoli, barbecue, tanto verde e un clima più fresco rispetto alla costa rendono la pineta una meta perfetta per famiglie e gruppi di amici. I bambini possono giocare in sicurezza mentre gli adulti si rilassano all’ombra.

Bosco di Santo Pietro

A pochi chilometri da Acate e Vittoria si estende uno dei boschi più importanti della Sicilia sud-orientale. Sentieri immersi nella macchia mediterranea, aree picnic e tanto silenzio fanno del Bosco di Santo Pietro una destinazione ideale per chi cerca tranquillità e contatto con la natura.

Parco Forestale di Calaforno

Tra Monterosso Almo e Giarratana si trova uno dei polmoni verdi della provincia. Il parco dispone di tavoli, aree attrezzate e numerosi sentieri. È una meta molto apprezzata soprattutto nelle giornate più calde grazie alle temperature più miti.

Lago di Santa Rosalia

Nei pressi di Ragusa, il lago artificiale regala un paesaggio suggestivo. Non esistono vere aree picnic attrezzate, ma nei dintorni si trovano diversi spazi dove fermarsi per una sosta immersi nella natura, magari dopo una passeggiata panoramica.

Parco Forza di Ragusa Ibla

Per chi preferisce non allontanarsi dalla città, il Parco Forza rappresenta un’ottima soluzione. Ampi prati, alberi secolari e una splendida vista sulla vallata permettono di organizzare un pranzo all’aperto senza rinunciare ai servizi del centro storico.

Marina di Ragusa e Sampieri, picnic vista mare

Per chi ama il mare, una valida alternativa è quella di scegliere una delle pinete o delle aree verdi vicine alle spiagge. In estate basta aspettare il tardo pomeriggio per godersi un picnic con il tramonto sul mare, evitando le ore più calde.

Alcuni consigli

Scegliete aree dove il picnic è consentito.

Portate sempre via i rifiuti e rispettate l’ambiente.

Se utilizzate barbecue, verificate che siano autorizzati e rispettate le eventuali ordinanze antincendio.

In estate preferite le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio.

La provincia di Ragusa offre tante occasioni per vivere una giornata diversa senza percorrere molti chilometri. Dai boschi dell’entroterra alle cave, fino ai parchi cittadini e ai panorami sul mare, basta davvero poco per vivere una giornata a contatto con la natura senza necessariamente fare tanti chilometri.

© Riproduzione riservata