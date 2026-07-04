Guida alla spiaggia perfetta: cosa fare (e cosa evitare) al mare

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Con l’aumento delle presenze lungo le coste italiane e l’avvio del pieno esodo estivo, il Codacons richiama l’attenzione di cittadini e turisti sulle regole fondamentali per vivere la spiaggia in modo sicuro, consapevole e rispettoso dei propri diritti.

L’associazione dei consumatori pone l’accento non solo sui controlli agli stabilimenti balneari, ma soprattutto su un insieme di buone pratiche quotidiane che possono fare la differenza nella tutela della sicurezza personale e nella qualità dell’esperienza al mare.

Prezzi chiari e scontrini: la prima regola della trasparenza

Uno dei primi aspetti evidenziati riguarda la trasparenza dei costi. Il Codacons invita i bagnanti a verificare sempre che i prezzi dei servizi siano chiaramente esposti prima dell’utilizzo di ombrelloni, lettini, cabine o servizi accessori.

Altrettanto importante è richiedere sempre lo scontrino o la ricevuta per ogni pagamento effettuato, una semplice azione che tutela il consumatore e contribuisce a garantire la correttezza delle transazioni all’interno degli stabilimenti.

Sicurezza in mare: attenzione a bandiere, condizioni e sorveglianza

La sicurezza non riguarda solo i servizi a terra, ma soprattutto il comportamento in acqua. Il Codacons raccomanda di prestare sempre attenzione alle bandiere esposte e di seguire le indicazioni dei bagnini, evitando la balneazione in presenza di mare agitato o in aree non sorvegliate.

È fondamentale accertarsi della presenza del servizio di salvataggio dove previsto e rispettare le indicazioni del personale addetto alla sicurezza, soprattutto nei momenti di maggiore affollamento.

Protezione dal caldo e attenzione alle fasce più fragili

Tra le indicazioni principali rientra anche la tutela della salute. Il Codacons invita a proteggere bambini, anziani e persone fragili dall’esposizione prolungata al sole, adottando comportamenti prudenti soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Viene inoltre raccomandata una corretta idratazione durante tutta la permanenza in spiaggia, per prevenire colpi di calore e disagi legati alle alte temperature estive.

Abusivismo e ambiente: il rispetto delle regole come priorità

Un altro punto centrale riguarda il contrasto al commercio abusivo. L’associazione invita a diffidare da venditori non autorizzati e a rivolgersi esclusivamente a operatori regolari, contribuendo così alla tutela della legalità lungo le coste.

Grande attenzione anche al rispetto dell’ambiente: i cittadini sono invitati a non abbandonare rifiuti e a collaborare alla salvaguardia del litorale, mantenendo le spiagge pulite e fruibili per tutti.

Segnalazioni e responsabilità condivisa

Il Codacons incoraggia turisti e bagnanti a segnalare eventuali irregolarità, disservizi o situazioni di pericolo alle autorità competenti, così da consentire interventi tempestivi e mirati.

Secondo l’associazione, la sicurezza in spiaggia è il risultato di una responsabilità condivisa tra istituzioni, operatori del settore e cittadini.

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