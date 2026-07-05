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Etna, nuova emissione di cenere: limitati gli arrivi all’aeroporto di Catania
05 Lug 2026 11:48
Nuove ripercussioni sul traffico aereo a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. La SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha comunicato che è stata disposta la chiusura del settore B2 dello spazio aereo, corrispondente alla nube di cenere presente sul versante sud del vulcano.
Il provvedimento resterà in vigore fino alle ore 19 e comporta una limitazione delle operazioni di volo in arrivo nello scalo etneo. In particolare, fino alle 21 sarà consentito l’atterraggio di un massimo di cinque voli all’ora, misura adottata per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali.
La società di gestione invita tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto, poiché potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o variazioni operative.
Ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione saranno comunicati nelle prossime ore, in base all’andamento dell’attività dell’Etna e al monitoraggio della nube di cenere vulcanica. Fonte foto Skyline
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