Bandiera Verde Eco-Schools per l’I.C. “Carlo Amore Piano Gesù – De Amicis” di Modica

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Modica si conferma tra le città più attive in Italia nel programma internazionale Eco-Schools, ottenendo un nuovo importante risultato nel percorso di educazione alla sostenibilità.

La Commissione nazionale del programma ha infatti assegnato la Bandiera Verde all’I.C. “Carlo Amore Piano Gesù – De Amicis” (primaria e secondaria di primo grado), certificando l’impegno concreto della comunità scolastica per la tutela dell’ambiente, la cittadinanza attiva e la diffusione di comportamenti responsabili.

Un riconoscimento che conferma la qualità del lavoro svolto da studenti, docenti, personale scolastico e famiglie durante l’anno scolastico 2025/2026, consolidando un percorso educativo già fortemente radicato nel territorio.

Un percorso di continuità: Modica tra i territori più virtuosi

Il nuovo risultato non arriva isolato. Già nell’anno scolastico 2024/2025 il Comune di Modica si era distinto nel panorama Eco-Schools con l’ottenimento di quattro Bandiere Verdi, posizionandosi tra i territori più premiati per numero di istituti coinvolti e certificati.

Un dato che racconta una strategia educativa chiara: fare dell’ambiente non un tema occasionale, ma un asse strutturale della formazione delle nuove generazioni.

La scuola diventa così un vero laboratorio di cittadinanza attiva, dove le buone pratiche ambientali si trasformano in gesti quotidiani: raccolta differenziata, riduzione degli sprechi, cura degli spazi comuni e maggiore attenzione alle risorse naturali.

Il ruolo della scuola nella crescita della comunità

L’I.C. “Carlo Amore Piano Gesù – De Amicis” ha sviluppato un percorso che va oltre la didattica tradizionale, coinvolgendo l’intera comunità scolastica in un progetto educativo condiviso.

L’obiettivo è formare studenti consapevoli, capaci di comprendere l’impatto delle proprie azioni sull’ambiente e sul futuro del pianeta.

La Bandiera Verde Eco-Schools rappresenta infatti un riconoscimento internazionale che certifica non solo un risultato, ma un processo: la capacità di una scuola di attivare cambiamenti reali e misurabili nella gestione quotidiana e nei comportamenti collettivi.

Le istituzioni: soddisfazione del Comune di Modica

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti un orgoglio per tutta la città e la conferma di una comunità sempre più attenta e responsabile.

Parole di apprezzamento anche dall’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro, che ha evidenziato il valore del lavoro condiviso tra scuola, amministrazione e territorio.

Un impegno corale che coinvolge dirigenti scolastici, docenti, studenti, famiglie, uffici comunali e cittadini, tutti parte di un percorso comune verso una maggiore sostenibilità ambientale.

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