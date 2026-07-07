Dalla Regione 45 mila euro per la provincia di Ragusa: investimenti in libri, tutela del patrimonio e nuovi servizi

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Un investimento per la cultura, la lettura e la tutela del patrimonio librario. La Regione Siciliana punta ancora una volta sulle biblioteche pubbliche e destina 45 mila euro alla provincia di Ragusa nell’ambito di un piano complessivo da 600 mila euro rivolto alle strutture bibliotecarie dell’Isola. Le risorse serviranno a conservare il patrimonio librario, acquistare nuovi volumi e dotare le biblioteche di attrezzature capaci di migliorarne l’efficienza e i servizi offerti ai cittadini.

Il provvedimento, firmato dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, conferma la volontà di rafforzare il ruolo delle biblioteche come luoghi di crescita culturale, formazione e partecipazione, in una fase in cui questi spazi assumono un’importanza sempre maggiore anche dal punto di vista sociale.

Un sostegno concreto alle biblioteche del territorio ragusano

Per la provincia di Ragusa lo stanziamento rappresenta un’opportunità significativa per valorizzare il patrimonio librario e migliorare la qualità dei servizi destinati agli utenti. Le somme potranno essere utilizzate sia per interventi di conservazione dei volumi sia per l’acquisto di nuove pubblicazioni e di attrezzature tecnologiche e funzionali, contribuendo a rendere le biblioteche ambienti sempre più moderni, accessibili e vicini alle esigenze della comunità.

Negli ultimi anni le biblioteche hanno ampliato la loro funzione, trasformandosi in autentici centri culturali dove trovano spazio presentazioni di libri, incontri con gli autori, laboratori, attività dedicate ai più giovani e iniziative rivolte alle famiglie. Un’evoluzione che rende ancora più importante investire nella qualità dei servizi e nell’aggiornamento del patrimonio librario.

Scarpinato: «Le biblioteche sono presìdi culturali fondamentali»

A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, che ribadisce la centralità delle biblioteche nella crescita delle comunità.

«Ancora una volta puntiamo sulla valorizzazione delle biblioteche siciliane – afferma l’assessore – e cerchiamo di incentivarne e migliorarne la fruizione. Rappresentano spazi di crescita, di scambio, di dialogo e di confronto e investire sul loro patrimonio librario e sulla loro funzionalità significa rafforzare un presidio culturale importante, soprattutto per i giovani».

Parole che sintetizzano la strategia della Regione, orientata a sostenere luoghi che non custodiscono soltanto libri, ma rappresentano veri punti di riferimento per la diffusione della conoscenza e della partecipazione culturale.

Sei centomila euro distribuiti in tutta la Sicilia

Il decreto regionale ripartisce complessivamente 600 mila euro tra le nove province siciliane. Alla provincia di Ragusa sono stati destinati 45 mila euro, una quota che si inserisce in un piano di investimenti che interessa l’intero territorio regionale e mira a garantire interventi mirati per la conservazione del patrimonio librario e il potenziamento delle biblioteche aperte al pubblico.

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