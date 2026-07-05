A caccia d’ombra con un’app: può diventare utile anche a Ragusa, tra ville storiche e pochi spazi verdi

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Con le temperature che continuano a salire, trovare un tratto di strada all’ombra non è più soltanto una questione di comfort, ma spesso di benessere. Da oggi a dare una mano ci pensa anche la tecnologia. Si chiama ShadeMap ed è l’applicazione che permette di visualizzare, in qualsiasi momento della giornata, dove si trovano le zone d’ombra create da edifici, alberi e altri elementi urbani.

L’app, già utilizzata in diverse città del mondo e recentemente raccontata anche da Be Sicily Magazine, sfrutta mappe tridimensionali e la posizione del sole per mostrare in tempo reale quali percorsi sono più riparati dai raggi solari. Uno strumento pensato per chi si sposta a piedi o in bicicletta, ma anche per turisti, famiglie con bambini e persone anziane che, soprattutto nelle giornate più calde, cercano itinerari meno esposti al sole.

Parchi e ville: in cerca di ombra

Una possibilità che potrebbe rivelarsi utile anche a Ragusa, dove il verde urbano non è distribuito in maniera omogenea. La città non dispone di grandi parchi diffusi in tutti i quartieri, ma può contare su alcune aree che, soprattutto nei mesi estivi, rappresentano preziosi rifugi dal caldo.

Tra queste spiccano Villa Margherita, nel cuore della città, con i suoi grandi alberi, i viali alberati e le aree dedicate al relax, e il Giardino Ibleo, il più antico giardino pubblico cittadino, autentico polmone verde di Ragusa Ibla, caratterizzato da alberi secolari, fontane e ampi viali ombreggiati affacciati sulla valle dell’Irminio. Negli ultimi mesi, proprio i Giardini Iblei sono stati interessati da un importante intervento di riqualificazione che ha restituito nuovi spazi verdi, giochi d’acqua e servizi ai cittadini.

Accanto a queste aree storiche esistono anche piccoli parchi e ville comunali, che offrono punti di sosta nelle ore più calde della giornata, pur non riuscendo a compensare la limitata presenza di alberature in molte zone urbane.

La ricerca del refrigerio

In questo contesto, un’app come ShadeMap potrebbe trasformarsi in un alleato pratico per residenti e visitatori, consentendo di pianificare gli spostamenti scegliendo le strade più ombreggiate, soprattutto nelle fasce orarie in cui il caldo diventa più intenso.

Il funzionamento è semplice: una volta aperta la mappa, l’utente può selezionare l’orario desiderato e visualizzare in tempo reale come si spostano le ombre durante la giornata. In questo modo è possibile individuare non solo il percorso più fresco per raggiungere una destinazione, ma anche il momento migliore per una passeggiata o per una sosta in città.

Con estati sempre più torride e ondate di calore sempre più frequenti, strumenti di questo tipo potrebbero diventare parte della quotidianità, aiutando le persone a vivere gli spazi urbani con maggiore sicurezza. E, nel caso di Ragusa, ricordando anche quanto sia importante continuare a investire nella creazione di nuove aree verdi e nell’incremento delle alberature, fondamentali non solo per offrire ombra, ma anche per migliorare la qualità della vita e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

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