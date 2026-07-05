Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa avrà una nuova sede temporanea. Le attività saranno infatti trasferite nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, così da garantire la piena […]
L’ambulatorio infermieristico di Marina di Acate nei locali della scuola materna comunale
05 Lug 2026 17:21
La Guardia medica estiva di Marina di Acate si sposta nei nuovi locali di via dei Gabbiani, 1. Il comune ha acquisito e ristrutturato un immobile che, dal prossimo 15 settembre, ospiterà la scuola materna istituita tre anni fa.
I bambini dai tre ai sei anni, le cui famiglie vivono a Marina di Acate e nelle contrade vicine, possono frequentare la scuola materna nella frazione. Fino ad oggi, il comune ha usufruito dei locali messi a disposizione gratuitamente dalla Diocesi di Ragusa che vengono utilizzati per il Presidio Caritas allestito ormai da più di dieci anni.
Da settembre, i bambini avranno però una scuola con un edificio dedicato.
Durante i mesi estivi, gli stessi locali saranno utilizzati per la Guardia Medica estiva e l’ambulatorio infermieristico allestito fino al 31 agosto. Non saranno più operativi quindi i locali provvisori sul lungomare e si utilizzerà l’edificio comunale di via dei Gabbiani. Chiuso il servizio medico estivo, gli stessi locali potranno ospitare la scuola.
Il nuovo servizio è stato annunciato dal sindaco Gianfranco Fidone, insieme al vicesindaco Gianfranco Ciriacono e agli assessori Licitra e Daniele Gallo. Insieme a loro, c’era anche il coordinatore dei laboratori infermieristici Pippo Scuderi.
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