Furto aggravato a Marina di Ragusa: 25enne trasferito in carcere

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Un 25enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa che dispone la cessazione della misura alternativa degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto con l’applicazione del dispositivo elettronico.

Il giovane era stato condannato per un furto aggravato commesso a Marina di Ragusa. A seguito del decreto di carcerazione, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno avviato immediatamente le ricerche dell’uomo.

Rintracciato dagli agenti, il 25enne è stato arrestato e condotto alla Casa circondariale di Ragusa, dove è stato associato a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato nell’ambito dell’attività di esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

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