Tra Etna e sciopero è domenica nera nei cieli siciliani: stop agli arrivi a Catania fino a stasera

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Si sta trasformando in una vera e propria giornata da incubo per chi deve viaggiare in aereo da e per la Sicilia. La prima domenica di luglio, tradizionalmente una delle più intense dell’estate, è stata segnata dalla concomitanza di due fattori: la ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna, con una consistente emissione di cenere vulcanica, e lo sciopero nazionale che interessa il comparto aereo e aeroportuale.

La situazione più critica si registra all’aeroporto di Catania Fontanarossa. La SAC ha comunicato che, a causa della nube di cenere, è stata disposta la chiusura dello spazio aereo del settore B2 fino alle ore 19, con la conseguente interruzione di tutti i voli in arrivo. Restano invece consentite le partenze degli aeromobili già presenti nello scalo, anche se non si escludono ritardi e riprogrammazioni nel corso della giornata. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio.

Come se non bastasse, proprio oggi è in corso anche uno sciopero nazionale del trasporto aereo, con l’adesione di personale di compagnie aeree, handling e servizi aeroportuali. A Catania è interessato anche il personale di Asc Handling, mentre a livello nazionale lo stop coinvolge diversi operatori del settore, contribuendo ad aggravare una situazione già resa complessa dall’emergenza vulcanica.

La combinazione tra cenere vulcanica e sciopero rischia di provocare un effetto domino sui collegamenti dell’intera giornata. Migliaia di passeggeri stanno seguendo con apprensione gli aggiornamenti, mentre le compagnie aeree stanno riprogrammando le operazioni in base all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle limitazioni imposte dall’Ente nazionale per l’assistenza al volo.

Al momento non è stato diffuso un elenco ufficiale dei voli eventualmente dirottati verso altri aeroporti siciliani, come Comiso o Palermo. La situazione viene monitorata minuto per minuto e nuovi aggiornamenti sono attesi nel corso del pomeriggio.

Fino a questo momento, queste le notizie a nostra disposizione:

LUFTHANSA LH1906 MONACO CATANIA dirottato a Palermo

RYANAIR FR2726 CRACOVIA CATANIA dirottato a Palermo

ITA AZ1731 ROMA CATANIA dirottato a Comiso

RYANAIR FR1576 BERLINO CATANIA dirottato a Palermo

ITA AZ1711 ROMA CATANIA dirottato a Palermo

EASYJET U22133 MANCHESTER CATANIA dirottato a Palermo

RYANAIR FR0910 TORINO CATANIA dirottato a Palermo

RYANAIR FR1629 PESCARA CATANIA dirottato a Palermo

L’invito rivolto ai passeggeri è quello di non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali delle compagnie aeree, poiché gli aggiornamenti sono continui e le decisioni vengono adottate in base all’evoluzione dell’attività vulcanica.

Per molti turisti e siciliani in partenza o in rientro, quella di oggi resterà una domenica da dimenticare.

© Riproduzione riservata