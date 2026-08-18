Libri d’aMare chiude con la storia di Davide Simone Cavallo: a Punta Secca una serata tra dolore, perdono e coraggio

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Non sarà la consueta presentazione di un libro, ma il racconto di una storia vera. Una storia fatta di violenza, dolore, ferite e, soprattutto, di perdono. Sarà Davide Simone Cavallo il protagonista dell’ultimo appuntamento della dodicesima edizione di Libri d’aMare, in programma giovedì 20 agosto alle 21.30 sul palco di Piazza Belvedere a Punta Secca.

Il giovane studente ragusano, 22 anni, racconterà la propria esperienza a Fabio Vitale, direttore di Sky TG24, e al pubblico della rassegna letteraria organizzata dall’associazione Glocal con il patrocinio del Comune di Santa Croce Camerina.

Davide Simone Cavallo, dal dolore al messaggio del perdono

La vicenda di Davide Simone Cavallo ha colpito profondamente l’opinione pubblica. Nell’ottobre scorso il giovane è stato aggredito a Milano, riportando conseguenze fisiche e psicologiche che hanno segnato la sua vita.

Ma proprio da quelle ferite è maturata una scelta destinata a lasciare il segno: perdonare e abbracciare i propri aggressori, incontrati successivamente nelle aule dei tribunali.

Un gesto tutt’altro che semplice, nato da un lungo e doloroso percorso interiore e diventato un messaggio di umanità rivolto soprattutto ai giovani. Davide ha scelto di non fermarsi alla rabbia e al rancore, provando invece a trasformare un’esperienza traumatica in una testimonianza capace di parlare agli altri.

Per la prima volta il racconto nella sua provincia

Davide Simone Cavallo è già stato protagonista di interviste televisive e di articoli sulla stampa nazionale. Giovedì sera, però, avrà un significato particolare: si racconterà per la prima volta davanti al pubblico della sua provincia.

A Punta Secca saranno presenti familiari, amici e tante delle persone che hanno seguito la sua vicenda. Sul palco, attraverso il dialogo con Fabio Vitale, il giovane potrà ripercorrere quei momenti e raccontare soprattutto ciò che è venuto dopo: il difficile percorso di elaborazione e la decisione di reagire alla violenza scegliendo una strada diversa.

Violenza tra giovani, una riflessione che riguarda tutti

L’appuntamento di Libri d’aMare arriva in un momento in cui il tema della violenza giovanile torna drammaticamente al centro dell’attenzione.

La vicenda di Davide si intreccia inevitabilmente con altri episodi di cronaca che coinvolgono ragazzi e giovani adulti. Gli organizzatori richiamano anche la vicenda di Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano ricoverato in coma farmacologico dopo un pestaggio avvenuto fuori da un locale di Barcellona.

Storie diverse, ma accomunate da una domanda che riguarda l’intera società: perché la violenza continua a trovare spazio nei comportamenti dei più giovani e come si può intervenire prima che sia troppo tardi?

L’incontro di Punta Secca vuole essere anche questo: non soltanto una testimonianza personale, ma un’occasione per interrogarsi sulla necessità di comprendere le cause di una degenerazione comportamentale sempre più preoccupante e individuare strumenti efficaci di prevenzione.

L’ultimo appuntamento di una dodicesima edizione intensa

La serata con Davide Simone Cavallo chiuderà una dodicesima edizione di Libri d’aMare caratterizzata dalla centralità dei temi affrontati.

Sul palco di Punta Secca sono passati Carmelo Sardo, Linda Scaffidi e padre Antonio Spadaro, protagonisti di incontri che hanno utilizzato i libri come punto di partenza per affrontare questioni di grande attualità e profondità.

Con Davide, invece, non ci sarà un libro da presentare. Ci sarà una vita da raccontare. Una storia che diventa testimonianza e che, proprio per questo, si inserisce perfettamente nello spirito della rassegna.

Punta Secca si prepara a una serata di riflessione

Piazza Belvedere sarà quindi il luogo dell’ultimo appuntamento di un’edizione che ha scelto ancora una volta di mettere al centro le storie, le persone e le domande che attraversano il nostro tempo.

Al termine dell’incontro, gli organizzatori saluteranno il pubblico e ringrazieranno amministratori, sponsor e quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

L’appuntamento è già fissato idealmente al prossimo anno: Libri d’aMare tornerà nel 2027.

Ma prima ci sarà una serata da ascoltare. Quella di Davide Simone Cavallo, che dal palco di Punta Secca proverà a dimostrare come anche dalle ferite più profonde possa nascere un messaggio di umanità, consapevolezza e perdono.

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