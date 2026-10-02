Da Nunzio ad Achille Lauro: il ragusano Vladimir Randazzo cambia ancora pelle a Tale e Quale Show

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Vladimir Randazzo cambia ancora pelle. Dopo Fulminacci nella prima puntata, il ragusano protagonista di Un posto al sole è tornato sul palco di Tale e Quale Show trasformandosi questa volta in Achille Lauro, sulle note di Amor.

Una prova completamente diversa dalla precedente, affrontata da Randazzo con una forte componente scenica. L’attore ha cercato di riprodurre non soltanto la voce, ma anche l’atteggiamento e i movimenti di Lauro, giocando molto sull’interpretazione del personaggio.

La sua esibizione ha raccolto 43 punti, che gli sono valsi il settimo posto nella seconda puntata dello show condotto da Carlo Conti. A vincere la serata è stata ancora una volta Selma, questa volta nei panni di Beyoncé, con 65 punti. Secondo Andrea Perroni nei panni di Franco Califano con 62 punti, terza Maddalena Corvaglia nei panni di Pink con 61.

Per Randazzo è comunque un’altra tappa di una sfida televisiva molto diversa da quella che lo ha reso popolare.

Chi lo conosce soprattutto come Nunzio Cammarota di Un posto al sole lo vede infatti alle prese con canto, imitazioni, trucco e trasformazioni. Un ruolo completamente diverso da quello che interpreta ormai da anni nella soap di Rai 3.

Randazzo è entrato nel cast di Un posto al sole nel gennaio 2021, prendendo il posto di Vincenzo Messina nel ruolo di Nunzio. Da allora il personaggio è diventato una presenza stabile della serie e l’attore uno dei volti riconoscibili del programma.

Ma la televisione è arrivata dopo un percorso iniziato molto prima, proprio a Ragusa.

Vladimir Randazzo è nato il 6 agosto 1994 e durante gli anni del Liceo Classico Umberto I di Ragusa si avvicina al teatro attraverso il laboratorio guidato da Gianni Battaglia. È lì che prende forma una passione destinata a diventare una professione.

Dopo il liceo arriva la formazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Giusto Monaco” dell’INDA di Siracusa. Un percorso che lo porta a confrontarsi con il teatro classico e con importanti esperienze sul palcoscenico, compresa l’interpretazione di Oreste nell’Elettra di Hofmannsthal.

Poi arrivano cinema e televisione. Nel suo curriculum ci sono “Squadra Antimafia 8 – Il ritorno del boss”, Il giovane Montalbano, A mano disarmata, Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, Solo per passione – Letizia Battaglia e Maria Corleone.

Fino alla svolta del 2021 con Un posto al sole, dove il suo Nunzio gli permette di raggiungere un pubblico molto più ampio.

Adesso c’è Tale e Quale Show. Nella prima puntata Randazzo aveva interpretato Fulminacci, ottenendo 35 punti e l’ottavo posto. Nella seconda è arrivato Achille Lauro e il risultato è stato leggermente migliore: 43 punti e settimo posto.

La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, con Ubaldo Pantani quarto giudice della serata, ha valutato la sua trasformazione insieme alle altre dieci esibizioni. RaiPlay ha pubblicato anche separatamente il momento del giudizio sulla performance di Randazzo.

La prova di Achille Lauro ha mostrato soprattutto il lato più teatrale dell’attore ragusano. Non una semplice imitazione vocale, ma una trasformazione costruita anche attraverso atteggiamento, gestualità e presenza scenica.

E forse è proprio qui che si incontrano le due esperienze di Randazzo: quella televisiva di Nunzio e quella teatrale iniziata tanti anni fa a Ragusa.

Il prossimo appuntamento sarà ancora un cambio di personaggio. Dopo Fulminacci e Achille Lauro, Randazzo dovrà interpretare Sayf nella terza puntata.

Intanto il suo percorso a Tale e Quale Show continua. E per Ragusa c’è un motivo in più per seguirlo: quel ragazzo che aveva iniziato a recitare al Liceo Classico Umberto I oggi si ritrova ogni settimana sul palco di Rai 1, dopo essere diventato per anni il volto di Nunzio nella soap più longeva della televisione italiana.

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