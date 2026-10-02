La Provincia regionale di Ragusa compie 100 anni e la Regione regala un milione di euro

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Un milione di euro per Ragusa e un altro milione per Enna. La Regione siciliana mette sul piatto complessivamente 2 milioni di euro per sostenere le iniziative legate al centenario dell’istituzione delle due Province, oggi trasformate in Liberi consorzi comunali.

La somma è prevista da un emendamento appena approvato a maggioranza dalla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, con il parere favorevole del governo regionale.

L’obiettivo indicato nella norma è quello di finanziare e sostenere gli eventi e le manifestazioni organizzati per celebrare i 100 anni dalla nascita delle Province di Ragusa ed Enna. Per ciascuno dei due enti è prevista una dotazione di un milione di euro.

Le risorse necessarie saranno reperite attraverso i fondi di riserva e i fondi speciali del bilancio regionale. Una scelta che consente quindi di destinare risorse specifiche alle celebrazioni del centenario, nell’ambito della manovra di variazione del bilancio attualmente all’esame dell’Ars.

La commissione Bilancio è impegnata da diversi giorni nell’esame di oltre 500 emendamenti aggiuntivi al disegno di legge di variazione, una manovra che complessivamente ammonta a circa 600 milioni di euro.

L’emendamento dedicato alle Province di Ragusa ed Enna non è però ancora definitivo. Come tutte le altre norme inserite nel testo base approvato dalla commissione, dovrà infatti essere esaminato dall’Aula dell’Assemblea regionale siciliana. La discussione parlamentare è prevista per la prossima settimana e sarà in quella sede che arriverà il passaggio decisivo sull’intero provvedimento.

Per il territorio ragusano si tratta di una dotazione significativa, destinata a un anniversario che assume un valore particolare anche alla luce della storia istituzionale dell’ente. Il milione di euro previsto dalla Regione potrà finanziare il programma di iniziative attraverso cui celebrare il secolo trascorso dalla nascita della Provincia, oggi Libero consorzio comunale.

La norma approvata in commissione lega dunque il finanziamento pubblico non alle attività ordinarie dell’ente, ma specificamente agli eventi e alle manifestazioni per il centenario. La parola passa ora all’Ars.

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