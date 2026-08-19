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Mostra bi-personale di Pippo Marino ed Enzo Napolitano al Faro di Scoglitti

19 Ago 2026 10:21
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Mostra bi-personale di Pippo Marino ed Enzo Napolitano al Faro di Scoglitti.

La mostra dei due artisti, organizzata dalla Pro Loco, sarà inaugurata il 21 agosto, alle 20,30. A presentare la mostra sarà Salvo Incardona, insieme alla presidente della Pro Loco Scoglitti-Kamarina, Pina Spataro. La mostra resterà aperta fino al 26 agosto.

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