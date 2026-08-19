L’estate a Malta porta con sé un aumento delle infezioni respiratorie, ma per il momento non ci sono elementi che facciano pensare a una situazione di emergenza sanitaria. A confermarlo sono le autorità sanitarie maltesi, intervenute dopo la crescente diffusione sui social dei racconti di turisti che affermano di essersi ammalati durante o dopo una […]
Mostra bi-personale di Pippo Marino ed Enzo Napolitano al Faro di Scoglitti
19 Ago 2026 10:21
Mostra bi-personale di Pippo Marino ed Enzo Napolitano al Faro di Scoglitti.
La mostra dei due artisti, organizzata dalla Pro Loco, sarà inaugurata il 21 agosto, alle 20,30. A presentare la mostra sarà Salvo Incardona, insieme alla presidente della Pro Loco Scoglitti-Kamarina, Pina Spataro. La mostra resterà aperta fino al 26 agosto.
© Riproduzione riservata