Cristina Cassar Scalia conquista Sampieri: successo per “Le terme dell’indirizzo”

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Sampieri si conferma ancora una volta una delle piazze più vivaci per la cultura e la letteratura. Al Pata Pata, nell’ambito della rassegna “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, un pubblico numeroso ha accolto Cristina Cassar Scalia, protagonista di una serata dedicata a Le terme dell’indirizzo, il nuovo romanzo giallo che riporta al centro della scena l’iconica vicequestore catanese Vanina Guarrasi.

La scrittrice, oculista di professione e ormai tra le autrici più affermate del panorama del giallo italiano contemporaneo, ha incontrato i lettori in un appuntamento che ha confermato l’interesse crescente attorno alla sua produzione letteraria. Un successo testimoniato anche dalla presenza del nuovo romanzo ai vertici delle classifiche di vendita.

Vanina Guarrasi torna per l’undicesima volta

Con Le terme dell’indirizzo Cristina Cassar Scalia porta Vanina Guarrasi per l’undicesima volta dentro una nuova indagine. Al suo fianco tornano figure ormai familiari ai lettori, dall’ispettore capo Spanò all’immancabile commissario in pensione Patanè, personaggi che hanno contribuito a costruire negli anni l’universo narrativo della serie.

La protagonista si muove ancora una volta dentro una Catania che non è soltanto lo scenario delle indagini, ma parte integrante della storia. La città, con le sue contraddizioni, i suoi luoghi e la sua umanità, diventa terreno naturale per un intreccio che procede tra intuizioni, piste investigative e dettagli apparentemente marginali.

Un giallo che tiene il lettore fino alle ultime pagine

Come nelle precedenti opere della scrittrice, anche questo romanzo propone un’indagine complessa e articolata, capace di accompagnare il lettore lungo un percorso nel quale la soluzione arriva soltanto nelle battute finali.

La scrittura mantiene il tratto distintivo della Cassar Scalia: uno stile diretto e colloquiale, arricchito dagli intercalari in dialetto siciliano che conferiscono autenticità ai dialoghi e restituiscono al racconto il ritmo e la voce della Sicilia.

È proprio questo equilibrio tra costruzione del giallo, caratterizzazione dei personaggi e linguaggio quotidiano a rappresentare uno degli elementi di maggiore forza della serie di Vanina Guarrasi.

La Sicilia protagonista tra paesaggi e sapori

Nelle pagine di Le terme dell’indirizzo la Sicilia non rimane sullo sfondo. I suoi panorami, le atmosfere e i luoghi contribuiscono a costruire il mondo nel quale si sviluppa la vicenda.

A questa dimensione paesaggistica si aggiunge quella gastronomica, ormai caratteristica della narrativa di Cristina Cassar Scalia. Il cibo non è una semplice presenza decorativa, ma diventa parte integrante del racconto, capace di restituire profumi, abitudini e identità di una terra che nella serie assume quasi il ruolo di un personaggio.

Alessandra Fassari guida il dialogo con l’autrice

A rendere particolarmente coinvolgente la serata è stata anche la conversazione con Cristina Cassar Scalia affidata alla giornalista Alessandra Fassari, docente, comunicatrice letteraria e creator digitale.

Il dialogo ha permesso di entrare nel mondo narrativo dell’autrice, approfondendo la costruzione dei personaggi, il rapporto con la Sicilia e le caratteristiche di una serie che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio.

L’incontro al Pata Pata ha così confermato la capacità di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” di trasformare la presentazione di un libro in un momento di confronto diretto tra scrittori e lettori.

Sabato 22 agosto arriva Francesco De Gregori

La rassegna non si ferma e prepara già il prossimo appuntamento. Sabato 22 agosto alle ore 19, sarà protagonista Cantando con gli occhi, pubblicato da Carthusia Edizioni e firmato da Francesco De Gregori, con le illustrazioni di Angelo Ruta.

A dialogare con gli autori sarà Andrea G. Cerra, giornalista de La Repubblica e scrittore. Un incontro che allargherà ulteriormente gli orizzonti della rassegna, portando a Sampieri il rapporto tra musica, parole e illustrazione.

Per la prima volta anche la musica

La serata del 22 agosto segnerà inoltre una novità per “Autori & Libri, conversando a Sampieri”: per la prima volta la rassegna lascerà spazio anche alla musica dal vivo.

Grazie alla collaborazione con l’associazione Campi Sonori, sul palco si esibiranno le band La Perla Rara e NowHere. La letteratura incontrerà così la musica, creando un appuntamento nel quale libri, parole, immagini e suoni dialogheranno all’interno della suggestiva cornice di Sampieri.

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