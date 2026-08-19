Marina di Ragusa, notte da “Riccione del Sud”: il Vertical Tour fa il pieno con Prezioso. Per il gran finale arriva Rudy Zerbi. FOTO GALLERY

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una notte di musica, migliaia di persone e un’organizzazione che ha trasformato la Spiaggia della Dogana in una grande arena sul mare. Il Vertical Summer Tour ha conquistato Marina di Ragusa e la prima giornata dell’evento ha lasciato un segnale forte: la località balneare iblea ha tutte le carte per compiere quel salto di qualità e puntare a diventare una sorta di “Riccione del Sud”, capace di attrarre pubblico attraverso grandi eventi, musica e intrattenimento.

Ieri sera, martedì 18 agosto, il Vertical Summer Tour 2026, in partnership con Radio Deejay, ha portato sulla spiaggia un colpo d’occhio impressionante. Il villaggio, allestito alla Dogana, si è trasformato in una grande festa, con un pubblico numerosissimo arrivato per assistere al Night Party e al dj set di Prezioso.

Prezioso fa ballare migliaia di persone in spiaggia

A far esplodere la serata è stato Prezioso, che ha letteralmente trascinato il pubblico con il suo dj set.

La Spiaggia della Dogana si è trasformata in una gigantesca pista da ballo, con persone di tutte le età a cantare, saltare e ballare sulle note della dance. Successi, remix, grandi hit e musica elettronica hanno costruito una scaletta capace di mantenere altissima l’energia dall’inizio alla fine.

Prezioso ha saputo leggere il pubblico e accompagnarlo in un vero viaggio nella dance, alternando produzioni e remix a brani immediatamente riconoscibili. Una colonna sonora che ha fatto ballare una Marina di Ragusa mai così coinvolta in un evento di questo tipo.

E non è stato soltanto il dj set a sorprendere. A strabiliare è stata l’intera organizzazione del Vertical Summer Tour, con una macchina capace di trasformare la spiaggia in un villaggio dell’intrattenimento, curato nei dettagli e pensato per accogliere un pubblico molto numeroso.

Il risultato è stato uno spettacolo nello spettacolo: musica, luci, animazione e migliaia di persone davanti al palco, con il mare di Marina di Ragusa a fare da sfondo.

Il salto di qualità

È proprio qui che si misura il valore di un evento come quello di ieri. Marina di Ragusa non ha semplicemente ospitato un dj set: ha dimostrato di poter essere una destinazione capace di costruire grandi momenti di intrattenimento e di richiamare pubblico attraverso format di livello nazionale.

Il concetto di “Riccione del Sud” può sembrare ambizioso, ma una serata come quella di ieri mostra quale potrebbe essere la direzione: una località che non vive soltanto di mare e turismo balneare, ma che costruisce attorno alla propria identità un’offerta fatta di musica, sport, spettacolo e grandi eventi.

Il Vertical Tour, con il suo villaggio di oltre 3.000 metri quadrati e la collaborazione con Radio Deejay, porta infatti Marina di Ragusa dentro un circuito nazionale di località turistiche.

E dopo una notte come quella appena trascorsa, l’asticella è inevitabilmente più alta.

Oggi il gran finale con Rudy Zerbi

La festa, però, non è finita. Oggi, mercoledì 19 agosto, va in scena la seconda e ultima giornata del Vertical Summer Tour a Marina di Ragusa.

Il villaggio alla Spiaggia della Dogana riapre dalle 10, con le attività gratuite per il pubblico: prove di SUP, acquagym, balli di gruppo, tornei sportivi, animazione, giochi da palco, gadget e Vertical Show.

Il momento più atteso arriverà alle 17, quando sarà protagonista Rudy Zerbi, con il Beach Party e l’intrattenimento speciale. Zerbi, volto noto della televisione e storico protagonista di Radio Deejay, sarà dunque chiamato a chiudere una due giorni che ieri ha già regalato immagini spettacolari.

Dopo la notte di Prezioso, oggi sarà quindi un altro grande appuntamento sulla spiaggia, sempre a ingresso gratuito.

La sfida, per Marina di Ragusa, è appena cominciata: trasformare eventi come questo da episodi straordinari in una componente stabile di una località sempre più attrattiva, viva e competitiva sul mercato turistico nazionale. Certo, c’è anche chi si lamenta, la musica troppo alta, il gruppo elettrogeno che fa rumore, la spiaggia ridimensionata. Ma per questo il dibattito potrebbe andare fino alle calende greche perché occorre capire come immaginare il futuro di questa località ormai riconosciuta a livello nazionale, se cioè una sonnecchiante frazione balneare o se un luogo pieno di attrattive anche come queste. Ci torneremo a discuterne.

Ma intanto ieri sera il segnale è stato forte: Marina di Ragusa può davvero alzare l’asticella.

foto tratte da Facebook

© Riproduzione riservata