Guardia medica e personale sanitario: Scoglitti torna a mobilitarsi

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La battaglia per la tutela della salute pubblica torna al centro dell’attenzione a Scoglitti. Dopo anni di segnalazioni, incontri istituzionali, raccolte firme e iniziative civiche, La Voce di Scoglitti annuncia la propria adesione alla nuova mobilitazione promossa dal sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, per riportare l’attenzione sulle criticità del presidio sanitario locale.

Una protesta che nasce da una situazione che, secondo l’associazione, continua a non offrire risposte sufficienti alle esigenze della comunità. Il tema della sanità a Scoglitti torna così a imporsi nel dibattito cittadino, con particolare riferimento alla guardia medica e alla carenza di personale sanitario.

La Voce di Scoglitti: “La salute pubblica non ha colori politici”

Negli ultimi anni La Voce di Scoglitti ha partecipato attivamente alle iniziative promosse per chiedere il rafforzamento dei servizi sanitari della frazione. L’associazione ricorda gli incontri con i vertici dell’Asp, la partecipazione ai sit-in organizzati da diverse forze politiche e la raccolta firme promossa per dare voce alle preoccupazioni dei cittadini.

Un impegno che l’associazione rivendica come trasversale e indipendente dalle appartenenze politiche. Il punto centrale, infatti, resta la necessità di garantire alla comunità servizi sanitari adeguati e un presidio capace di rispondere alle esigenze di sicurezza e assistenza della popolazione.

Le promesse e gli impegni rimasti senza una piena attuazione

Nel percorso portato avanti negli anni, La Voce di Scoglitti ricorda anche il confronto avuto con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. In quell’occasione, secondo quanto riferito dall’associazione, erano arrivate rassicurazioni e impegni destinati a intervenire sulle criticità segnalate.

A distanza di tempo, però, quelle aspettative non avrebbero trovato una piena attuazione. È proprio questo uno dei punti che alimentano la nuova protesta: la sensazione, espressa dall’associazione, che alle promesse non siano ancora seguiti interventi concreti in grado di risolvere le problematiche della sanità locale.

Il sindaco Aiello riaccende la mobilitazione

A riportare il tema al centro dell’attenzione è stato il nuovo appello lanciato dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello. Attraverso un post, il primo cittadino ha annunciato una nuova iniziativa di protesta, richiamando l’attenzione sulle esigenze di sicurezza e tutela della salute pubblica.

La Voce di Scoglitti considera la presa di posizione “giusta e necessaria” e conferma il proprio sostegno all’iniziativa. Per l’associazione, il limite sarebbe ormai stato ampiamente superato e non sarebbe più possibile rimandare ulteriormente una risposta alle richieste provenienti dal territorio.

La protesta del 29 agosto in piazza Cavour

Il prossimo appuntamento è fissato per la Notte Bianca del 29 agosto in piazza Cavour, dove La Voce di Scoglitti sarà presente per sostenere l’azione promossa dal sindaco.

La scelta di trasformare un momento di aggregazione cittadina in un’occasione di mobilitazione vuole rafforzare il messaggio rivolto alle istituzioni competenti. L’obiettivo è portare nuovamente al centro della discussione il diritto alla salute e la necessità di assicurare servizi sanitari adeguati a una comunità che da tempo chiede risposte.

L’appello ai cittadini: “Tutti scendano in campo”

Il messaggio dell’associazione è rivolto direttamente ai cittadini di Scoglitti e del territorio. “È il momento di dimostrare quanto tenete alla vostra salute e a quella della collettività”, è l’appello, accompagnato dalla sottolineatura che “la salute pubblica non ha colori politici”.

La richiesta è quindi quella di una partecipazione ampia, capace di superare divisioni e appartenenze. Per La Voce di Scoglitti, la tutela della salute rappresenta infatti una questione collettiva che riguarda indistintamente l’intera comunità.

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