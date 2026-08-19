Scontro tra auto e trattore nella zona di Santa Croce Camerina: due feriti, uno è grave

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Scontro tra un’auto e un trattore ieri sera nei pressi di Santa Croce Camerina. L’incidente si è verificato a pochi chilometri da Santa Croce Camerina nel tratto tra il mercato ortofrutticolo e la successiva rotatoria, in territorio di Ragusa. L’incidente si è verificato poco dopo le 22. Devastante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori, anche perché il trattore trainava un silos. Nello scontro i due conducenti sono rimasti feriti. Più grave il conducente della vettura che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Ragusa, mentre i vigili urbani di Santa Croce Camerina hanno coadiuvato per la viabilità e per deviare il traffico in uscita da Santa Croce Camerina sulle arterie laterali, soprattutto in direzione di Scoglitti. Solo nel cuore della notte l’arteria è stata liberata dei mezzi e la sede stradale ripulita per permettere nuovamente il traffico viario.

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