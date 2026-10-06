Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ venuta a mancare la signora Giovanna Occhipinti
06 Ott 2026 11:00
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari
Giovanna Occhipinti
ved. Tumino, di anni 93
Ne danno il triste annuncio i figli Gianfranca con Giovanni e Salvatore con Nella, la sorella Pina, i nipoti Giuseppe e Rosario con Matilde, la cognata e i parenti tutti.
Il corteo funebre muoverà domani, 7 ottobre, alle ore 10:00, dall’abitazione dell’estinta in via P. Mascagni n. 57.
I funerali saranno celebrati presso la Parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani).
Si ringraziano quanti, con affetto, assisteranno al rito funebre.
Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 7 ottobre 2026
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