Necrologi: E’ venuta a mancare la signora Giovanna Occhipinti

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È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari

Giovanna Occhipinti

ved. Tumino, di anni 93

Ne danno il triste annuncio i figli Gianfranca con Giovanni e Salvatore con Nella, la sorella Pina, i nipoti Giuseppe e Rosario con Matilde, la cognata e i parenti tutti.

Il corteo funebre muoverà domani, 7 ottobre, alle ore 10:00, dall’abitazione dell’estinta in via P. Mascagni n. 57.

I funerali saranno celebrati presso la Parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani).

Si ringraziano quanti, con affetto, assisteranno al rito funebre.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 7 ottobre 2026

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