I familiari di un paziente morto nel 2023 al Maggiore di Modica chiedono un accertamento tecnico preventivo. L’Asp si costituisce con l’avvocato Moltisanti.
Necrologi: È scomparsa Giuseppa Manenti
22 Nov 2026 09:40
Si è spenta serenamente all’età di 86 anni Giuseppa Manenti, insegnante, vedova di Michele.
Ne danno il triste annuncio il fratello Lidio, le cognate Rosaria e Concetta, i nipoti Elisa con Tonino, Daniela con Salvatore e Rita con Andrea.
I funerali saranno celebrati lunedì 23 novembre alle ore 11 nella chiesa Madonna di Fatima, a Scicli.
La famiglia ringrazia quanti vorranno partecipare al rito funebre. Il servizio è curato dalle Onoranze Funebri Barone.
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