Tra gli ulivi di Chiaramonte Gulfi c’è un cimitero di 1.700 anni fa. E a riportarlo alla luce, accanto ad archeologi, antropologi e genetisti, sono stati anche i ragazzi accolti dalla cooperativa Nostra Signora di Gulfi: giovani richiedenti asilo e minori che stanno seguendo un percorso alternativo al carcere. La loro storia torna in tv: lo speciale «Diario di uno scavo in Sicilia» va in onda domenica 22 novembre alle 23.15 su Rai5.
Una necropoli di oltre 230 tombe
Lo scavo è in contrada San Nicola-Giglia, su un terreno di proprietà della cooperativa. Grazie alla convenzione con il Comune, la Soprintendenza dei Beni culturali di Ragusa e l’Università di Bologna, l’area ha restituito una necropoli con oltre 230 tombe databili tra il III e il VI secolo dopo Cristo: fosse scavate nella roccia, sarcofagi in pietra, sepolture doppie. Nei corredi piatti, brocche, lucerne, vetri, orecchini e anelli. Uno dei reperti, una corniola rosso-arancio a forma di rana, è diventato il simbolo del progetto. Dal cranio di una donna sepolta in una delle tombe l’Università di Bologna ha perfino ricostruito il volto in 3D.
Dai campi allo scavo: l’archeologia che include
Prima dello scavo i ragazzi lavoravano nei campi. Poi hanno imparato a scavare, documentare e catalogare insieme agli studenti universitari, e tra una tomba e l’altra hanno parlato con gli archeologi del proprio futuro: c’è chi sogna di fare il meccanico, chi l’operaio. Un’esperienza che RagusaOggi aveva raccontato fin dagli inizi, quando i giovani migranti lavoravano allo scavo con gli studenti di Bologna.
Il documentario, firmato da Amalda Ciani Cuka con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli, era già passato su Rai Storia. Racconta un’archeologia che allarga i propri confini: la ricerca del passato che diventa uno strumento di integrazione e un esempio di convivenza, partendo da un uliveto degli Iblei.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.