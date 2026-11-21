Chiaramonte, 230 tombe di 1.700 anni fa riportate alla luce dai ragazzi della cooperativa: la storia domenica su Rai5

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Tra gli ulivi di Chiaramonte Gulfi c’è un cimitero di 1.700 anni fa. E a riportarlo alla luce, accanto ad archeologi, antropologi e genetisti, sono stati anche i ragazzi accolti dalla cooperativa Nostra Signora di Gulfi: giovani richiedenti asilo e minori che stanno seguendo un percorso alternativo al carcere. La loro storia torna in tv: lo speciale «Diario di uno scavo in Sicilia» va in onda domenica 22 novembre alle 23.15 su Rai5.

Una necropoli di oltre 230 tombe

Lo scavo è in contrada San Nicola-Giglia, su un terreno di proprietà della cooperativa. Grazie alla convenzione con il Comune, la Soprintendenza dei Beni culturali di Ragusa e l’Università di Bologna, l’area ha restituito una necropoli con oltre 230 tombe databili tra il III e il VI secolo dopo Cristo: fosse scavate nella roccia, sarcofagi in pietra, sepolture doppie. Nei corredi piatti, brocche, lucerne, vetri, orecchini e anelli. Uno dei reperti, una corniola rosso-arancio a forma di rana, è diventato il simbolo del progetto. Dal cranio di una donna sepolta in una delle tombe l’Università di Bologna ha perfino ricostruito il volto in 3D.

Dai campi allo scavo: l’archeologia che include

Prima dello scavo i ragazzi lavoravano nei campi. Poi hanno imparato a scavare, documentare e catalogare insieme agli studenti universitari, e tra una tomba e l’altra hanno parlato con gli archeologi del proprio futuro: c’è chi sogna di fare il meccanico, chi l’operaio. Un’esperienza che RagusaOggi aveva raccontato fin dagli inizi, quando i giovani migranti lavoravano allo scavo con gli studenti di Bologna.

Il documentario, firmato da Amalda Ciani Cuka con la regia di Eugenio Farioli Vecchioli, era già passato su Rai Storia. Racconta un’archeologia che allarga i propri confini: la ricerca del passato che diventa uno strumento di integrazione e un esempio di convivenza, partendo da un uliveto degli Iblei.

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