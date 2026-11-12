Chiaramonte, Giarratana e Monterosso nel patto per portare gli Iblei all’estero

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Vini, olio, formaggi, salumi, borghi e paesaggi degli Iblei presentati all’estero con un’unica regia. È l’obiettivo di Iblei International Experience 2026/2027, il protocollo d’intesa firmato dall’Agenzia di Sviluppo degli Iblei – Gal Val d’Anapo con l’Unione dei Comuni Valle degli Iblei, il Libero Consorzio comunale di Ragusa, il Gal Natiblei e i Comuni aderenti: tra questi, nel Ragusano, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, insieme a Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Licodia Eubea, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.

Il programma prevede tre tappe. La prima è la partecipazione al Taormina Food Expo, al Palazzo dei Congressi fino al 15 novembre, con 16 aziende del territorio ibleo. Dal 23 al 25 novembre arriverà il Buyers Tour negli Iblei, che porterà buyer internazionali e operatori del mercato di prossimità a scoprire produzioni, comuni e luoghi. Ad aprile 2027 è previsto l’Iblei-Malta Business & Institutional Day, per aprire nuovi canali di cooperazione con Malta.

Il protocollo punta su tre fronti: imprese agroalimentari e vitivinicole, turismo e real estate. «Comuni e istituzioni scelgono di presentare gli Iblei con un’unica proposta. Promuoverli insieme ci permette di arrivare dove ogni singolo Comune, da solo, fatica ad arrivare. Per le nostre imprese questo significa poter incontrare buyer e operatori del settore», commenta Paolo Amenta, presidente dell’Agenzia di Sviluppo degli Iblei.

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