Chiaramonte, il cane Ciro fiuta hashish e mille euro falsi: arrestato un 22enne

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Hashish pronto per lo spaccio in camera da letto e in auto, e uno zainetto pieno di banconote false nascosto sotto il sedile del passeggero. A Chiaramonte Gulfi i carabinieri hanno arrestato un 22enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e possesso di banconote falsificate.

La perquisizione è scattata in contrada Piano Grillo, nel corso di un servizio mirato contro lo spaccio dei militari della Compagnia di Vittoria, supportati dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi. Decisivo il fiuto del labrador Ciro: tra la camera da letto e l’auto in uso al giovane sono saltati fuori quasi 300 grammi di hashish e un grammo di cocaina, suddivisi in 60 involucri già avvolti in cellophane e carta stagnola. Al dettaglio avrebbero potuto fruttare fino a 3 mila euro.

Nell’auto, sotto il sedile del passeggero, i carabinieri hanno trovato anche uno zainetto con banconote false da 50, 20 e 10 euro, per un totale di mille euro, poi sequestrate. Il 22enne, arrestato dai carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso di banconote contraffatte. È ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria iblea.

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