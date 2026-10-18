Chiaramonte, scuole tra muffa, edifici inagibili e incidenti: “situazione preoccupante”

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Edifici scolastici dichiarati inagibili ma ancora utilizzati, palestre con muffa, strutture sportive pericolose e lavori mai completati. A Chiaramonte Gulfi torna al centro dell’attenzione la sicurezza delle scuole, con una serie di criticità che interesserebbero diversi istituti frequentati quotidianamente da centinaia di studenti.

Tra le situazioni più preoccupanti quella della scuola dell’infanzia della Fontana, i cui bambini continuerebbero a frequentare l’edificio di corso Umberto, indicato come inagibile. Alla scuola elementare San Giuseppe mancherebbero invece adeguati requisiti antisismici, circostanza particolarmente delicata considerando che Chiaramonte ricade in zona sismica 1, quella a maggiore pericolosità. Gli spazi destinati all’attività motoria sarebbero inoltre interessati da degrado e presenza di muffa. Allarme anche per il campetto di Santa Teresa, dove alcuni interventi avrebbero addirittura peggiorato le condizioni di sicurezza. Pavimentazioni scivolose, muretti danneggiati e gradini senza protezioni rappresenterebbero potenziali pericoli. Negli ultimi giorni si sarebbero verificati due incidenti, con il ferimento di un docente e di una bambina.

Problemi anche alla scuola media di corso Europa, tra lavori bloccati, degrado, dubbi sulla sicurezza sismica e rifiuti accumulati lungo le scale della palestra. Situazione complessa anche per l’Istituto Alberghiero, storica realtà formativa del territorio, le cui attività risultano frammentate tra l’edificio di corso Umberto e le aule di corso Kennedy. A sollevare interrogativi è anche la destinazione di circa quattro milioni di euro alla demolizione parziale dell’ex hotel La Pineta, per realizzare due cucine e una sala convegni, mentre diversi edifici scolastici attenderebbero interventi strutturali.

A denunciare queste criticità è Gaetano Iacono, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che definisce “fallimentare” il bilancio dell’amministrazione Cutello a cinque anni dall’insediamento. Secondo Iacono, nonostante le risorse disponibili attraverso PNRR, FSC, finanziamenti ministeriali e provinciali e compensazioni legate alla Ragusa-Catania, non sarebbero stati realizzati miglioramenti concreti.

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