Serra di marijuana in casa: blitz dei Carabinieri, 54enne arrestato

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Una serra allestita per coltivare marijuana e oltre un etto di sostanza stupefacente già essiccata. È quanto avrebbero scoperto i Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi durante una perquisizione domiciliare in contrada Donnagona, culminata con l’arresto di un uomo di 54 anni del posto.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga condotti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. I militari della stazione di Chiaramonte Gulfi hanno agito insieme al personale specializzato del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, la perquisizione sarebbe stata preceduta da un’attività informativa che ha portato i militari a concentrare l’attenzione sull’abitazione dell’uomo.

Durante il controllo sarebbe stato individuato un allestimento ritenuto idoneo alla coltivazione indoor di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri avrebbero trovato tre piante di marijuana in fase di fioritura, oltre a circa 105 grammi di marijuana essiccata, già pronta per essere confezionata.

Piante, sostanza stupefacente e materiale rinvenuto sono stati sequestrati e presi in custodia dai Carabinieri. I reperti saranno sottoposti alle analisi chimiche qualitative e quantitative di laboratorio, prima del successivo deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato competente.

Il 54enne è stato arrestato in flagranza con l’ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria e non può considerarsi definitiva fino a una eventuale sentenza irrevocabile.

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