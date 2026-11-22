Acate, sei nuove specialità mediche dall’Asp: avvio previsto da dicembre

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nuovi servizi sanitari specialistici in arrivo ad Acate. L’Asp di Ragusa ne prevede l’avvio a partire da dicembre, attraverso gli incarichi che saranno messi a bando per sei specialità: cardiologia, chirurgia, medicina interna, fisiatria, oculistica e ginecologia. È inoltre previsto l’inserimento dei medici di medicina generale nella Casa di Comunità di Acate.

Gli ambulatori specialistici oggi non sono presenti in paese e inizialmente non erano previsti nella programmazione aziendale. La novità è emersa dall’incontro con il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, e con la Direzione strategica, durante il quale sono state presentate le specifiche necessità sanitarie della comunità acatese. Alla riunione ha partecipato anche una delegazione di consiglieri comunali di Modica, per rappresentare le esigenze del proprio territorio.

A portare la questione all’attenzione dei vertici dell’Azienda sanitaria è stata Irene Tidona, consigliera comunale di Acate e consigliera provinciale di Ragusa, con il sostegno dell’onorevole Ignazio Abbate. «Dietro ogni servizio che manca ci sono anziani che devono trovare qualcuno disposto ad accompagnarli e famiglie costrette ad affrontare spostamenti e spese per una visita», afferma Tidona, che annuncia di voler seguire la pubblicazione dei bandi e l’effettivo avvio delle attività. E invita i medici specialisti a partecipare agli avvisi dell’Asp non appena saranno pubblicati, «perché il loro contributo sarà fondamentale per trasformare questi impegni in servizi accessibili e continuativi per i cittadini».

Leggi anche: Sanità, una protesta per tre giorni a Scoglitti, Acate e Vittoria: l’iniziativa del sindaco Aiello

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it