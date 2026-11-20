Un Comune in predissesto, con un disavanzo di circa 16,3 milioni di euro e Imu e Tari ai livelli massimi. E una proposta per dimezzare le indennità degli amministratori che non passa. È quanto accaduto ad Acate nel Consiglio comunale del 18 novembre, dove la riduzione del 50% dei compensi di chi governa la città è stata bocciata.
I numeri del disavanzo sono quelli riportati da chi aveva avanzato la proposta, il consigliere comunale di Forza Italia Eliseo Campagnolo, che ricorda anche come l’Organo di revisione economico-finanziaria continui a richiamare l’amministrazione alla massima attenzione nella gestione delle risorse e degli equilibri di bilancio.
«Un segnale, non la soluzione»
Lo stesso Campagnolo riconosce che il taglio non avrebbe risolto i problemi finanziari del Comune. Ma, sostiene, sarebbe stato «un importante segnale di rispetto verso una comunità chiamata ogni giorno a fare sacrifici». In un Comune nelle condizioni di Acate, aggiunge, ci si sarebbe aspettati «sobrietà, responsabilità e soprattutto la volontà di dare il buon esempio». Invece, davanti alla richiesta di rinunciare a metà delle indennità, è arrivato un no.
Il consigliere contesta anche il clima della seduta: la proposta, scrive, è stata respinta «tra sorrisi e risate» che a suo avviso rappresentano una mancanza di rispetto verso i consiglieri e soprattutto verso la cittadinanza. «Non si possono chiedere sacrifici ai cittadini mentre chi amministra non è disposto a rinunciare nemmeno a una parte delle proprie indennità», conclude.
I servizi e le tasse
Il tema dei conti si intreccia con quello dei servizi, che secondo l’opposizione restano insufficienti nonostante tributi al massimo. In estate lo stesso Campagnolo, con il consigliere Failla, si era rivolto al prefetto per la mancanza d’acqua in città. Sulla bocciatura della proposta l’amministrazione non ha diffuso, al momento, una propria posizione.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
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