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Acate, ladri nel fotovoltaico di contrada Dirillo: rete tagliata, rubati alcuni cavi
18 Nov 2026 17:46
Ladri di nuovo in azione in un campo fotovoltaico di Acate. Martedì 17 novembre, in prima serata, un tentativo di furto è stato scoperto in un impianto di contrada Dirillo: i malviventi hanno tagliato la rete di recinzione e sono riusciti a portare via soltanto alcuni cavi elettrici che si trovavano vicino al perimetro. Lo racconta l’istituto di vigilanza privata La Sicurezza di Vittoria, che sorveglia l’impianto.
L’allarme dalle telecamere
A far scattare l’allarme è stato il sistema di videosorveglianza: era stata segnalata, alla centrale operativa, un’intrusione all’interno della proprietà. Sono partite subito le pattuglie di pronto intervento ed è stato chiamato il numero unico di emergenza 112. Le guardie giurate, arrivate sul posto, hanno trovato il varco nella rete metallica: i ladri però erano già fuggiti.
I carabinieri a caccia dei responsabili
Pochi minuti dopo è arrivata una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri. Militari e vigilanza hanno perlustrato l’intero campo, escludendo altre anomalie o la presenza di intrusi, poi i carabinieri hanno battuto le zone vicine alla ricerca dei responsabili. I gestori dell’impianto sono stati informati e sono in corso gli accertamenti per risalire agli autori del tentato furto e del danneggiamento.
Una serie che non si ferma
È l’ennesimo episodio nelle campagne tra Acate e Comiso. A inizio novembre i ladri avevano portato via decine di metri di cavi in contrada Canalotti, sempre ad Acate, e a metà ottobre un parco era stato assaltato due volte nella stessa notte. A Comiso, pochi giorni fa, le guardie giurate erano state prese a sassate durante un altro furto.
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