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Comiso, ladri di rame nel campo fotovoltaico: lasciano i cavi tagliati e scappano
05 Nov 2026 19:56
Ancora un assalto ai campi fotovoltaici della provincia. Un tentativo di furto di rame è stato sventato nella prima serata di mercoledì 4 novembre all’interno di un impianto a Comiso, grazie al lavoro congiunto della videosorveglianza, della centrale operativa dell’istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria, degli agenti del commissariato di Polizia e del protocollo “Mille occhi sulla città” attivato dal Comune di Comiso.
L’allarme è scattato quando le telecamere hanno rilevato due persone, non identificate, entrate di nascosto nella proprietà recintata. La centrale operativa ha mandato sul posto le guardie particolari giurate e allo stesso tempo ha chiamato il numero unico di emergenza 112.
Le guardie hanno perlustrato l’area e individuato il varco usato per entrare, ma dei ladri non c’era più traccia: probabilmente sono fuggiti all’arrivo dei vigilanti. Pochi minuti dopo è arrivata una volante della Polizia di Stato: nell’ispezione congiunta agenti e guardie hanno trovato alcuni cavi elettrici già tagliati e pronti per essere portati via. Sono stati avvisati i responsabili della società e il gestore dell’impianto per la messa in sicurezza del sito.
Non è la prima volta: a settembre altri ladri di cavi erano stati sorpresi nel fotovoltaico di Comiso, e appena pochi giorni fa ad Acate sono spariti decine di metri di cavi da un impianto di contrada Canalotti.
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