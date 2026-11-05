Comiso, ladri di rame nel campo fotovoltaico: lasciano i cavi tagliati e scappano

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ancora un assalto ai campi fotovoltaici della provincia. Un tentativo di furto di rame è stato sventato nella prima serata di mercoledì 4 novembre all’interno di un impianto a Comiso, grazie al lavoro congiunto della videosorveglianza, della centrale operativa dell’istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria, degli agenti del commissariato di Polizia e del protocollo “Mille occhi sulla città” attivato dal Comune di Comiso.

L’allarme è scattato quando le telecamere hanno rilevato due persone, non identificate, entrate di nascosto nella proprietà recintata. La centrale operativa ha mandato sul posto le guardie particolari giurate e allo stesso tempo ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

Le guardie hanno perlustrato l’area e individuato il varco usato per entrare, ma dei ladri non c’era più traccia: probabilmente sono fuggiti all’arrivo dei vigilanti. Pochi minuti dopo è arrivata una volante della Polizia di Stato: nell’ispezione congiunta agenti e guardie hanno trovato alcuni cavi elettrici già tagliati e pronti per essere portati via. Sono stati avvisati i responsabili della società e il gestore dell’impianto per la messa in sicurezza del sito.

Non è la prima volta: a settembre altri ladri di cavi erano stati sorpresi nel fotovoltaico di Comiso, e appena pochi giorni fa ad Acate sono spariti decine di metri di cavi da un impianto di contrada Canalotti.

© Riproduzione riservata