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Carta Dedicata a te pubblicati gli elenchi: come sapere se si hanno i 500 euro

Carta Dedicata a te pubblicati gli elenchi: come sapere se si hanno i 500 euro

05 Nov 2026 15:48
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Non serve fare domanda, ma conviene controllare. A Ragusa sono online gli elenchi definitivi della Carta Dedicata a te 2026: le carte assegnate in città sono 2.232 e su ciascuna arriveranno 500 euro per la spesa alimentare. Lo stesso controllo, in queste settimane, vale per quasi tutti i comuni iblei, dove le famiglie coinvolte sono oltre 14mila. Il nome, però, negli elenchi non c’è. Per tutelare la riservatezza dei beneficiari, ogni nucleo familiare compare soltanto con un codice: ed è lì che bisogna guardare.

Carta Dedicata a te, come controllare l’elenco

Il codice da cercare è il numero di protocollo della DSU, la dichiarazione sostitutiva unica presentata per ottenere l’Isee. Si trova sull’attestazione Isee e comincia con la sigla INPS-ISEE. Basta confrontarlo con quelli dell’elenco pubblicato dal proprio Comune: se c’è, la carta spetta.

A Ragusa la lista si trova sul sito istituzionale del Comune, nell’avviso «Carta Dedicata a te – Elenco beneficiari», dove l’elenco è scaricabile in formato PDF. L’Inps l’ha resa definitiva il 30 ottobre. I beneficiari sono stati individuati dall’istituto, con la collaborazione degli uffici comunali, sulla base dei requisiti: nessuno doveva presentare richiesta. «Anche un contributo destinato alla spesa alimentare rappresenta un aiuto concreto», ha osservato l’assessora alle Politiche per l’inclusione Elvira Adamo, invitando le famiglie a consultare gli elenchi.

Chi ha già la carta e chi la riceve per la prima volta

Le strade, a questo punto, sono due. Chi aveva già la carta negli anni scorsi ed è di nuovo in elenco non deve fare nulla: i 500 euro vengono caricati sulla stessa carta. Chi invece la riceve per la prima volta deve ritirarla all’ufficio postale. A Ragusa, spiega il Comune, i nuovi beneficiari riceveranno a casa una comunicazione con le istruzioni per il ritiro. C’è poi una data da segnare. La carta va usata per la prima volta entro il 16 dicembre 2026: chi non fa almeno un acquisto entro quel giorno perde il beneficio per quest’anno. La misura, inoltre, è stata rifinanziata per il 2027, con una seconda ricarica prevista da aprile. Con la carta si comprano beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione di qualsiasi bevanda alcolica.

La regola del protocollo Dsu vale ovunque, ma ogni Comune ha pubblicato la propria lista. Ecco, comune per comune, dove trovarla: basta cliccare sul link per aprire l’avviso ufficiale.

Vittoria, il comune con più carte in provincia (3.871), ha pubblicato l’elenco riferito al biennio 2026-2027 sul sito istituzionale, a cura dell’ufficio Servizi sociali, che resta il riferimento per informazioni.

Comiso (1.545 carte) ha diffuso l’avviso con l’elenco sul proprio sito. Chi riceve la carta per la prima volta deve ritirare la lettera con il codice identificativo agli uffici dei Servizi sociali di via degli Studi 20, per poi presentarla alle Poste. Chi l’aveva già usa la carta in suo possesso; in caso di smarrimento o di Pin perso ci si rivolge soltanto alle Poste.

Scicli (1.134 carte) ha pubblicato l’elenco all’Albo pretorio online. Chi era già beneficiario riceverà il contributo sulla stessa carta, senza codici e senza passare dalle Poste.

Ispica (696 carte) ha pubblicato l’avviso con la lista dei beneficiari, con le stesse regole: identificazione tramite protocollo Dsu e primo pagamento entro il 16 dicembre.

Acate (591 carte) ha diffuso l’elenco definitivo martedì 3 novembre. I nuovi beneficiari devono passare dagli uffici comunali, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, per ritirare la lettera con il codice da presentare in posta.

Santa Croce Camerina (516 carte) ha pubblicato la pagina con la lista 2026-2027 lunedì 2 novembre, mentre Monterosso Almo (111 carte) ha dedicato alla misura una pagina sul sito comunale.

Al momento della nostra verifica, invece, non abbiamo trovato l’avviso 2026 sui siti di Modica (2.064 carte), Pozzallo (805), Chiaramonte Gulfi (369) e Giarratana (128). Chi abita in questi comuni può rivolgersi ai Servizi sociali del proprio Comune.

I requisiti e i numeri in provincia

La carta spetta ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 15mila euro che non ricevono altri sostegni al reddito, con la precedenza alle famiglie di almeno tre componenti. In tutta la provincia le carte sono 14.062, come avevamo raccontato alla vigilia della prima ricarica del 4 novembre. Una ripartizione che riserva una sorpresa: Vittoria supera Ragusa per numero di famiglie beneficiarie.

Il consiglio, insomma, è semplice: prendere l’attestazione Isee, cercare il proprio numero di protocollo nell’elenco e, se c’è, segnarsi il 16 dicembre sul calendario. Perché quei 500 euro, se la carta resta nel cassetto, non tornano.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.