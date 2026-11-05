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Carta Dedicata a te pubblicati gli elenchi: come sapere se si hanno i 500 euro
05 Nov 2026 15:48
Non serve fare domanda, ma conviene controllare. A Ragusa sono online gli elenchi definitivi della Carta Dedicata a te 2026: le carte assegnate in città sono 2.232 e su ciascuna arriveranno 500 euro per la spesa alimentare. Lo stesso controllo, in queste settimane, vale per quasi tutti i comuni iblei, dove le famiglie coinvolte sono oltre 14mila. Il nome, però, negli elenchi non c’è. Per tutelare la riservatezza dei beneficiari, ogni nucleo familiare compare soltanto con un codice: ed è lì che bisogna guardare.
Carta Dedicata a te, come controllare l’elenco
Il codice da cercare è il numero di protocollo della DSU, la dichiarazione sostitutiva unica presentata per ottenere l’Isee. Si trova sull’attestazione Isee e comincia con la sigla INPS-ISEE. Basta confrontarlo con quelli dell’elenco pubblicato dal proprio Comune: se c’è, la carta spetta.
A Ragusa la lista si trova sul sito istituzionale del Comune, nell’avviso «Carta Dedicata a te – Elenco beneficiari», dove l’elenco è scaricabile in formato PDF. L’Inps l’ha resa definitiva il 30 ottobre. I beneficiari sono stati individuati dall’istituto, con la collaborazione degli uffici comunali, sulla base dei requisiti: nessuno doveva presentare richiesta. «Anche un contributo destinato alla spesa alimentare rappresenta un aiuto concreto», ha osservato l’assessora alle Politiche per l’inclusione Elvira Adamo, invitando le famiglie a consultare gli elenchi.
Chi ha già la carta e chi la riceve per la prima volta
Le strade, a questo punto, sono due. Chi aveva già la carta negli anni scorsi ed è di nuovo in elenco non deve fare nulla: i 500 euro vengono caricati sulla stessa carta. Chi invece la riceve per la prima volta deve ritirarla all’ufficio postale. A Ragusa, spiega il Comune, i nuovi beneficiari riceveranno a casa una comunicazione con le istruzioni per il ritiro. C’è poi una data da segnare. La carta va usata per la prima volta entro il 16 dicembre 2026: chi non fa almeno un acquisto entro quel giorno perde il beneficio per quest’anno. La misura, inoltre, è stata rifinanziata per il 2027, con una seconda ricarica prevista da aprile. Con la carta si comprano beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione di qualsiasi bevanda alcolica.
Gli elenchi negli altri comuni iblei: i link
La regola del protocollo Dsu vale ovunque, ma ogni Comune ha pubblicato la propria lista. Ecco, comune per comune, dove trovarla: basta cliccare sul link per aprire l’avviso ufficiale.
Vittoria, il comune con più carte in provincia (3.871), ha pubblicato l’elenco riferito al biennio 2026-2027 sul sito istituzionale, a cura dell’ufficio Servizi sociali, che resta il riferimento per informazioni.
Comiso (1.545 carte) ha diffuso l’avviso con l’elenco sul proprio sito. Chi riceve la carta per la prima volta deve ritirare la lettera con il codice identificativo agli uffici dei Servizi sociali di via degli Studi 20, per poi presentarla alle Poste. Chi l’aveva già usa la carta in suo possesso; in caso di smarrimento o di Pin perso ci si rivolge soltanto alle Poste.
Scicli (1.134 carte) ha pubblicato l’elenco all’Albo pretorio online. Chi era già beneficiario riceverà il contributo sulla stessa carta, senza codici e senza passare dalle Poste.
Ispica (696 carte) ha pubblicato l’avviso con la lista dei beneficiari, con le stesse regole: identificazione tramite protocollo Dsu e primo pagamento entro il 16 dicembre.
Acate (591 carte) ha diffuso l’elenco definitivo martedì 3 novembre. I nuovi beneficiari devono passare dagli uffici comunali, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, per ritirare la lettera con il codice da presentare in posta.
Santa Croce Camerina (516 carte) ha pubblicato la pagina con la lista 2026-2027 lunedì 2 novembre, mentre Monterosso Almo (111 carte) ha dedicato alla misura una pagina sul sito comunale.
Al momento della nostra verifica, invece, non abbiamo trovato l’avviso 2026 sui siti di Modica (2.064 carte), Pozzallo (805), Chiaramonte Gulfi (369) e Giarratana (128). Chi abita in questi comuni può rivolgersi ai Servizi sociali del proprio Comune.
I requisiti e i numeri in provincia
La carta spetta ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 15mila euro che non ricevono altri sostegni al reddito, con la precedenza alle famiglie di almeno tre componenti. In tutta la provincia le carte sono 14.062, come avevamo raccontato alla vigilia della prima ricarica del 4 novembre. Una ripartizione che riserva una sorpresa: Vittoria supera Ragusa per numero di famiglie beneficiarie.
Il consiglio, insomma, è semplice: prendere l’attestazione Isee, cercare il proprio numero di protocollo nell’elenco e, se c’è, segnarsi il 16 dicembre sul calendario. Perché quei 500 euro, se la carta resta nel cassetto, non tornano.
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