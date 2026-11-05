Vittoria, Greco e Fiore rompono con Aiello dopo lo scontro su San Domenico Savio

La bocciatura della piazza davanti alla chiesa di San Domenico Savio apre una frattura politica a Vittoria. Il capogruppo consiliare Marco Greco e la presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore annunciano la rottura con la giunta: «Alla luce di quanto accaduto in Consiglio comunale prendiamo ufficialmente e definitivamente le distanze da questa amministrazione, dal Partito Democratico e dal sindaco Francesco Aiello».
Per i due esponenti del gruppo consiliare Dc, quanto avvenuto in aula «non è un episodio isolato, ma l’ennesima manifestazione di un metodo politico che riteniamo spregiudicato», che avrebbe «ormai compromesso ogni possibilità di proseguire un percorso comune». E annunciano: «Intendiamo lavorare alla costruzione di un’alternativa per la città di Vittoria».
La replica a Nicastro
Greco e Fiore rispondono all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro e alla consigliera Giovanna Biondo, che li avevano accusati di aver fatto perdere alla città il finanziamento regionale da 300mila euro per la piazza. «La vicenda viene raccontata dall’amministrazione in modo parziale e strumentale», sostengono. Il nodo, spiegano, è la natura privata del terreno: la dicatio ad patriam «consente al proprietario di destinare volontariamente un’area privata all’uso pubblico, ma non trasferisce automaticamente la proprietà al Comune». Per realizzare una piazza, cioè una trasformazione permanente dell’area, «occorreva chiarire come sarebbe stata acquisita la proprietà e se fosse necessaria una procedura espropriativa».
I due dicono di aver chiesto chiarimenti sul computo metrico, sul costo dell’area e sulle eventuali richieste di risarcimento: «Non basta prevedere 300mila euro: bisogna sapere quanto costerà realmente l’intervento», anche perché «il rendiconto dell’Ente non risulta ancora approvato». E sulla funzionaria comunale che illustrava l’atto in aula, al centro delle polemiche: «Il video della seduta è molto chiaro: non c’è stato alcun attacco né alcun tentativo di metterla a tacere».
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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